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Пономарев: «На что в принципе надеяться в матче с Турцией?»

сегодня, 09:08
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций Турция — Россия.

У сборной России неплохое усиление накануне матча с турками: Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, не сыгравшие с Молдовой из-за сомнительных тестов на коронавирус, здоровы, и приняли участие в предматчевой тренировке в Стамбуле.

Очень хорошо, что у ребят все в порядке. А что касается состава, то сейчас, по-моему, любые вливания бесполезны: сейчас хоть Месси туда ставь — бесполезно. Играли мы несколько дней назад с Молдовой — хороший товарищеский матч для проверки собственных сил. К сожалению, эта игра расстроила. Где нам еще найти соперника слабее? Но даже здесь мы не смогли проявить себя. Это позор какой-то.

Футбол — непонятная штука: можно сыграть бездарно, а можно и у мадридского «Реала» выиграть. Соперник тоже может провалиться. И, быть может, наши сыграют очень хороший матч. Надежды у меня есть, но, откровенно говоря, их не очень много. На что в принципе надеяться? Особо не на кого обратить внимание в нашем составе. Не на кого опереться. Надо создавать моменты в атаке, надо что-то было делать, чтобы пробить слабейшую оборону команды Молдовы! А оборону сборной Турции будет пробить еще сложнее. Но я все же надеюсь: а вдруг что-то получится, вдруг забегают!

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Все комментарии
Призрак Лобановского
Призрак Лобановского
сегодня в 14:09
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 13:33
    Турки не молдоване. Это фактический факт. Им нужно нас догонять, поэтому янычары играть будут на победу. Этот матч проверка всей сборной в целом и защиты в частности. 2:0 Турция. Уссатый за три дня не поумнеет).
    alex074
    alex074
    сегодня в 09:50
    Наши забегают? Сборная Усатого чабана может только с ходьбы на спортивную ходьбу перейти и то маловероятно.
    alex074
    alex074
    сегодня в 09:48
    Черчесов по-любому надеется, что сборная Турции не выйдет на поле, только в этом случае у России есть шансы и то очень призрачные
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:37
    А я во почему-то верю в наших, что они обыграют турок, соберутся и обыграют.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:33
    только на чудо))))))))))) на команду надежды нет)))))
    1asss
    1asss
    сегодня в 09:13
    ставлю на ничью
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 09:12
    На удачу и вратаря.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 09:08
    На победу конечно.
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