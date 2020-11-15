Пономарев: «На что в принципе надеяться в матче с Турцией?»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций Турция — Россия.

У сборной России неплохое усиление накануне матча с турками: Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный, не сыгравшие с Молдовой из-за сомнительных тестов на коронавирус, здоровы, и приняли участие в предматчевой тренировке в Стамбуле.

Очень хорошо, что у ребят все в порядке. А что касается состава, то сейчас, по-моему, любые вливания бесполезны: сейчас хоть Месси туда ставь — бесполезно. Играли мы несколько дней назад с Молдовой — хороший товарищеский матч для проверки собственных сил. К сожалению, эта игра расстроила. Где нам еще найти соперника слабее? Но даже здесь мы не смогли проявить себя. Это позор какой-то.

Футбол — непонятная штука: можно сыграть бездарно, а можно и у мадридского «Реала» выиграть. Соперник тоже может провалиться. И, быть может, наши сыграют очень хороший матч. Надежды у меня есть, но, откровенно говоря, их не очень много. На что в принципе надеяться? Особо не на кого обратить внимание в нашем составе. Не на кого опереться. Надо создавать моменты в атаке, надо что-то было делать, чтобы пробить слабейшую оборону команды Молдовы! А оборону сборной Турции будет пробить еще сложнее. Но я все же надеюсь: а вдруг что-то получится, вдруг забегают!