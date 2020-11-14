Смородская: «Не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на идею о возвращении продажи пива на стадионах во время матчей РПЛ .

Я двумя-тремя руками «За». Я не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться. Они приходят на футбол, чтобы получить удовольствие, выпить пиво или бокал вина. А кто тяжел к алкоголю, напивается еще до стадиона. Выпить в культурной обстановке с друзьями — это очень правильно. Во время чемпионата мира пиво продавали у нас. Мы давно просили, чтобы пиво вернули на стадионы. И слава богу, что есть движение в этом направлении.