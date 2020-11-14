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Смородская: «Не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться»

сегодня, 21:27

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на идею о возвращении продажи пива на стадионах во время матчей РПЛ.

Я двумя-тремя руками «За». Я не считаю, что люди приходят на стадион, чтобы напиться. Они приходят на футбол, чтобы получить удовольствие, выпить пиво или бокал вина. А кто тяжел к алкоголю, напивается еще до стадиона. Выпить в культурной обстановке с друзьями — это очень правильно. Во время чемпионата мира пиво продавали у нас. Мы давно просили, чтобы пиво вернули на стадионы. И слава богу, что есть движение в этом направлении.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 22:41
Айда на Трёхгорное, оно дешевле!)))
drug01
drug01
сегодня в 22:18
Кто ей сказал такую чушь???
nubom
nubom
сегодня в 22:11
Сегодня на футбол куда пойдем, на Спартак или ЦСКА? На Спартак: там пиво дешевле...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:54
Г-жа Смородская упустила из вида один немаловажный момент, а именно: кроме основной массы болельщиков, которая приходит действительно смотреть футбол, и которая не думает о том, как бы попить пивка, существует прослойка оголтелых фанов, которые идут на стадион, чтобы продемонстрировать свои скудные мыслительные способности. Затуманенные пивом мозги этой прослойки могут в какой-то момент переформатироваться в непредсказуемую плоскость и вылиться знаете во что. Понятно, что дело в финансовой составляющей от продажи спиртного, и вся выручка пойдёт на что-то конкретное, но эта выручка столь мизерна, что обращать на неё внимание не имеет смысла.
beefs
beefs
сегодня в 21:50
следующий этап водочка с селедочкой...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:48
Приходят на тётю Олю смотреть.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:41
"Они приходят на футбол, чтобы получить удовольствие, выпить пива или бокал вина" Это точно. Так как от футбола по большей части демонстрируемого в РФПЛ особого эстетического удовольствия не получишь, то хоть пивасиком за почти два часа можно будет наковыряться в свое удовольствие. И главное никто не оштрафует за распитие в общественном месте, все чинно, благородно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:40, ред.
Люди ходят на стадион отвлечься от серой обыденной рутины и ощутить яркие эмоции, болея за свою любимую команду. Присутствие на стадионе дает чувство сопричастности к происходящему. Если этому посодействует алкоголь в разумных пределах, то ради бога. Тольку у наших земляков, к сожалению, иногда очень размыто чувство этого самого предела (по себе знаю).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:37
Первый раз от т. Оли дельную мысль услышал. Видно знает толк в болении на стадионе, сама небось с друзьями горлышко во время матча полоскала. Пиво на стадионе - это хорошо.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:37
В нормальной стране это даже не обсуждалось.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:36
что - то старушка не то брякнула...
Закон запрещает продвать алкоголь за 101 км.
Смотрим футбол и болеем за свой клуб не более того...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:29
так и есть))
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