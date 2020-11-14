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Прядкин прокомментировал возможное введение системы Fan ID

сегодня, 16:35

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о возможном введении системы Fan ID в России.

РПЛ совместно с РФС ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей.

Ранее на эту тему высказался президент «Урала».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:50
Адекватные болельщики не против, а вот для хулиганов это приговор. Надо чистить наши стадионы от хулиганья. Настоящий болельщик будет ходить, а остальные ходят на стадион не ради футбола. Вот и посмотрим кто как возмущаться будет, где дудых "болел" больше!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:12
В нынешней ситуации "безопаснее и комфортнее" чем игры без зрителей ничего нет. Иначе футбол могут совсем прикрыть , как было весной.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:06
во всём что вы делаете только коммерция))
drug01
drug01
сегодня в 16:59
Вот это дело "всех будем знать в лицо
Igo0rek
Igo0rek ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 16:52
Чем?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:46
Посмотрим на результаты...
beefs
beefs
сегодня в 16:35
это хорошее начинание...
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