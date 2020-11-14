Прядкин прокомментировал возможное введение системы Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о возможном введении системы Fan ID в России.

РПЛ совместно с РФС ведёт диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти — сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и не обременительным для зрителя. Приоритет РПЛ — безопасное и комфортное проведение футбольных матчей.