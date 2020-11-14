Бауэр: «Люди в Туле совершенно не говорят по-английски»

Немецкий защитник тульского «Арсенала» рассказал о жизни в России.

В России люди довольно закрытые. Люди в Туле совершенно не говорят по-английски. Моя жена родом из Танзании, она не говорит по-русски. Люди относятся к ней не очень приветливо, когда она пытается с ними общаться.

Почему? Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто. Мне повезло, что я знаю русский язык и культуру России, а вот Филиппу было очень сложно в «Динамо», ведь ранее он с этим не сталкивался.