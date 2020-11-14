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Бауэр: «Люди в Туле совершенно не говорят по-английски»

сегодня, 18:55

Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр рассказал о жизни в России.

В России люди довольно закрытые. Люди в Туле совершенно не говорят по-английски. Моя жена родом из Танзании, она не говорит по-русски. Люди относятся к ней не очень приветливо, когда она пытается с ними общаться.

Почему? Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто. Мне повезло, что я знаю русский язык и культуру России, а вот Филиппу было очень сложно в «Динамо», ведь ранее он с этим не сталкивался.

Бауэр родился в семье русскоговорящих казахстанских немцев, бабушка и дедушка Роберта были родом из России.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:33
А оно им это надо)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:26
Проще, чтобы роберт научился русскому, кстати, в России никогда не рвались к знанию английского.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:25
Кто бы мог подумать...
alex074
alex074
сегодня в 19:24
Да Тула это ещё ничего, если бы он за Урал попал, там вообще рад был просто людей видеть, не то что англо-говорящих...
beefs
beefs
сегодня в 19:24
удивительно, в германии же все говорят по английски...
Faustello
Faustello
сегодня в 19:23
Английский ещё в 19 веке был языком отребья, маргиналов и безграмотных люмпенов. Вся просвещённая Европа говорила на Французском. Тулякам на Французском мувитон после Боанапарда, а на английском западло внатуре))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:18
Ахринеть наглость. Приехал в Россию, а там все по русски говорят, ни один по английски не умеет...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:09
Такое ощущение, что он не в Россию приехал....или что то не знал....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:08
Приехали в Россию,учите язык!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:56
это вполне нормально))
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