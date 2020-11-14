Карадениз: «Не все российские игроки любят тренироваться и развиваться»

Бывший нападающий «Рубина» раскритиковал молодых российских футболистов.

За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за 10 лет в стране.