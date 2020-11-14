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Карадениз: «Не все российские игроки любят тренироваться и развиваться»

вчера, 22:26

Бывший нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз раскритиковал молодых российских футболистов.

За годы в России я понял, что молодые российские футболисты любят снизить к себе требования после небольших достижений в карьере. Не все из них любят тренироваться и развиваться. Появляются соблазны, с которыми им трудно справиться. Это встречается не у всех, но у большинства молодых российских игроков, которых я встречал за 10 лет в стране.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:10
В массе своей эти деньги платят я из бюджета и тогда они огромные. За все время президентства Гинера в ЦСКА зарплаты в клубе были ниже большинства ведущих клубов. В ЦСКА у Акинфеева контракт около 2,2 млн евро, это меньше чем у таких "звёзд" других клубов как Оздоев, Ерохин, Бакаев, Зобнин. Миранчука и пр и пр. У Влашича контракт на 1, 8 млн. В Зените у пятерых легов в несколько раз выше. Так же и с молодыми. При не устойчивой психике огромные деньги в возрасте 20-22 игрок прекращает в массе своей расти. Ты правильно примеры привёл. Можно ещё столько же привести. Наш менталитет не позволяет молодым понять, что футбол первичный, а деньги вторичны. Докажите это например Кокорину, хотя он и не юный уже.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 23:46
Про эту "звезду" я и запамятовал.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 23:32
Нуворишеское мышление, ничего необычного.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:25
Это если еще не считать почти игрока "Ювентуса", легендарного Сапогова)
Брулин
Брулин
вчера в 23:12
Большие деньги растлевают молодых футболистов!
Cat01
Cat01
вчера в 23:10
Много разных игроков есть и каждый решает сам свои задачи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:59
Сколько же молодых талантов в нашей стране кануло в лету и не сосчитать. Деньги многих очень сильно развращают. Непомерные оклады делают свое черное дело. А многим прочили большое и светлое будущее, но будущее было не согласно. Давыдов - русский Месси, Шейдаев, Базелюк, Яковлев, Игнатьев, Соловьев, Ташаев, Баженов, Медведев.....Список можно продолжать и продолжать. Чем больше денег, тем больше соблазнов, желаний различных. К сожалению не все справляются с магией денег, пускаются во все "тяжкие" приключения , отодвигая футбол на второй , а то и на третий план.
Такова спортивная жизнь .....у некоторых - мгновенная слава и забвение.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:58
Здесь скорее вина не только самого молодого футболиста, в этом возрасте еще не сформировалась необходимая система жизненных ценностей, ветер в голове, здесь скорее необходимо наличие опытного наставника(тренера или агента), способного направить футболиста на путь профессионала, оградить в случае необходимости от нежелательного общения, при условии конечно что сам игрок будет управляемый.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:43
Это не только наших касается....но наших в большей степени.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 22:34
Суровая правда
дождавшись назначения жирного оклада-имитировать работу,под крылом слепого начальника,имитирующего работу
Жизнь в своё удовольствие наглого поколения Z
Faustello
Faustello
вчера в 22:29
Что за наговоры?? Посоны пашут не покладая рук, Дзюба не даст соврать!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:28
Так и есть...
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