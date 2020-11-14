Игнатьев: «Нам придется очень сложно в матче с Турцией»

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Турции в Лиге Наций.

Конечно, нам придется очень сложно. В последних матчах мы, к сожалению, не добивались успеха: ничейные результаты, мало забитых мячей. Сейчас мы играли с Молдовой — даже соперник такого класса не дал нам потренироваться в плане реализации своего потенциального преимущества. Мы даже здесь не набрали положительных эмоций, которые на игре с Турцией были бы подспорьем. В предстоящем матче нам будет очень сложно. У нашего соперника довольно хорошая команда, и во вторых таймах она сильно прибавляет. Тот матч, который проходил у нас, это ярко иллюстрирует. Во второй половине встречи они сильно улучшили свою игру. Мы же, напротив, сильно сдали в плане «физики». Кстати, этим грешат и большинство наших клубных команд. В общем, мне кажется, в этом матче будет ничья — 0:0.