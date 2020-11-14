ГлавнаяНовости

Игнатьев: «Нам придется очень сложно в матче с Турцией»

сегодня, 16:06
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 20:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Турции в Лиге Наций.

Конечно, нам придется очень сложно. В последних матчах мы, к сожалению, не добивались успеха: ничейные результаты, мало забитых мячей. Сейчас мы играли с Молдовой — даже соперник такого класса не дал нам потренироваться в плане реализации своего потенциального преимущества. Мы даже здесь не набрали положительных эмоций, которые на игре с Турцией были бы подспорьем. В предстоящем матче нам будет очень сложно. У нашего соперника довольно хорошая команда, и во вторых таймах она сильно прибавляет. Тот матч, который проходил у нас, это ярко иллюстрирует. Во второй половине встречи они сильно улучшили свою игру. Мы же, напротив, сильно сдали в плане «физики». Кстати, этим грешат и большинство наших клубных команд. В общем, мне кажется, в этом матче будет ничья — 0:0.

Все новости
Прядкин прокомментировал возможное введение системы Fan ID
Сегодня, 16:35 Комментарии1
Лебедев: «Деньги от продажи пива нужно пустить на детско-юношеский футбол»
Сегодня, 15:14 Комментарии10
Джикия будет капитаном сборной России в матче с Турцией
Сегодня, 15:00 Комментарии10
Федун: «Вечная память Джигарханяну»
Сегодня, 11:53 Комментарии4
Обляков: «Рад, что дебютировал за сборную России»
Сегодня, 10:50 Комментарии10
О. Шишкин: «Обляков и Кучаев немножко усилили игру России, выйдя на замену»
Сегодня, 01:03 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:07
Для вас все игры трудные
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100