Зинченко травмировался в матче с Германией

Главный тренер сборной Украины сообщил, что полузащитник получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций с Германией (1:3).

Зинченко? Ошибки были. Однако Александр в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями.

У Зинченко были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались, и в середине поля тоже. Из этого и состоит футбол. Просто мы были наказаны за наши ошибки, а собственные моменты не реализовали.