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Зинченко травмировался в матче с Германией

сегодня, 09:13
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что полузащитник Александр Зинченко получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций с Германией (1:3).

Зинченко? Ошибки были. Однако Александр в начале матча получил травму, было заметно, что он играет с определенными ограничениями.

У Зинченко были интересные моменты в плане креатива. Мы играли с очень хорошей командой. Немцы также ошибались, и в середине поля тоже. Из этого и состоит футбол. Просто мы были наказаны за наши ошибки, а собственные моменты не реализовали.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:35
пусть всё заживает как на собаке))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:16
Трудно быть креативным, когда большую часть времени проводишь в клубе на лавке. Саша явно затормозил в своем развитии и даже сделал несколько шагов назад. На лавке мастерство не отточишь. Надо либо уходить в аренду, либо переходить в другой клуб окончательно. Травма конечно может сказаться на игре, но ведь и в предыдущих матчах Саша не блистал, даже скорее очень серенько выглядел. Пришло время что то менять, но решать ему.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:47
Игры сборных - сплошное огорчение для клубов.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:16
С травмой играть тяжело.
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