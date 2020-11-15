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Губочан рассказал, почему решил вернуться в сборную Словакии

сегодня, 11:38

Бывший футболист «Зенита» и московского «Динамо» Томаш Губочан рассказал, почему решил вернуться в сборную Словакии в 35 лет.

Месяц назад в сборной после нескольких неудачных игр поменяли тренера. Вместо него взяли специалиста, с которым я уже имел опыт совместной работы. Он позвонил мне и объяснил, что хотел, чтобы я вернулся в сборную на эти три матча (отбор на Евро-2020). Я взял время на раздумье, пообщался с семьей, женой, друзьями и принял решение вернуться.

Я просто один раз уже дал слово, что закончил выступать за сборную, так как не было особых чувств, чтобы делать это дальше. Но сейчас футбол мне начал нравиться опять, и в новом клубе я наслаждаюсь игрой.

Поеду ли я на Евро? Пока загадывать не хочу, потому что у нынешнего тренера соглашение с федерацией всего на три игры. Дальше будут общаться с руководством — останется он или нет. Так что сам пока не знаю, какой будет ситуация.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:38
это его право))
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