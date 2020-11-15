ГлавнаяНовости

«Есть над чем работать». Малиновский — после поражения от сборной Германии

сегодня, 09:49
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал результат матча Лиги Наций УЕФА с Германией (1:3).

Думаю, получилась интересная игра. Было много моментов и у нас, и у Германии. Конечно, в завершающей стадии нам нужно было быть хладнокровнее. Думаю, мы могли забивать второй мяч сразу после первого. Но мы пропустили, низко сели. Хорошо начали, но развить успех не получилось.

Есть над чем работать: нужно более надежно играть в таких моментах и дорожить мячом с такими командами. Если легко отдавать мяч, то потом у таких соперников его сложно отбирать – они редко ошибаются. Думаю, в целом мы провели неплохую игру. Все ребята старались и не в чем никого упрекнуть.

Во втором тайме мы старались организовать больше давления. Конечно, это был определенный риск и у них были моменты, но и мы создали немало. Есть над чем работать: многое получалось, но многое и не получалось. У нас много молодых игроков и еще выпали важные игроки. Моё мнение, что эту игру мы сыграли лучше, чем в Киеве, и создали Германии больше проблем. Но нужно принять результат таким, какой он есть и двигаться дальше.

Все новости
Рамос: «Нас определяют не наши ошибки, а наш путь к предстоящим целям»
Сегодня, 13:50 Комментарии3
Галлахер: «Я счастлив в „Вест Бромвиче“ и рад постоянной игровой практике»
Сегодня, 13:16 Комментарии2
Конте — об Эриксене: «Все решения идут на благо „Интера“»
Сегодня, 13:14 Комментарии5
Конте: «Я — молоток, постоянно долблю, признаю это»
Сегодня, 12:40 Комментарии8
Варан — о победе над Португалией: «Франция может гордиться этой игрой»
Сегодня, 12:31 Комментарии2
Сане — о матче с Украиной: «Самое главное, что всё завершилось победой»
Сегодня, 12:19 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:15
Счёт по игре и работы ещё много
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:00
Никто и не сомневался в проигрыше
shlomo
shlomo
сегодня в 09:54
Ожидаемый результат.....удачи вам в дальнейшем
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:54
это не зависит от игры))всегда есть))
Gahi
Gahi
сегодня в 09:54
Каждая игра это опыт. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100