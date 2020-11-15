«Есть над чем работать». Малиновский — после поражения от сборной Германии

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины прокомментировал результат матча Лиги Наций УЕФА с Германией (1:3).

Думаю, получилась интересная игра. Было много моментов и у нас, и у Германии. Конечно, в завершающей стадии нам нужно было быть хладнокровнее. Думаю, мы могли забивать второй мяч сразу после первого. Но мы пропустили, низко сели. Хорошо начали, но развить успех не получилось.

Есть над чем работать: нужно более надежно играть в таких моментах и дорожить мячом с такими командами. Если легко отдавать мяч, то потом у таких соперников его сложно отбирать – они редко ошибаются. Думаю, в целом мы провели неплохую игру. Все ребята старались и не в чем никого упрекнуть.

Во втором тайме мы старались организовать больше давления. Конечно, это был определенный риск и у них были моменты, но и мы создали немало. Есть над чем работать: многое получалось, но многое и не получалось. У нас много молодых игроков и еще выпали важные игроки. Моё мнение, что эту игру мы сыграли лучше, чем в Киеве, и создали Германии больше проблем. Но нужно принять результат таким, какой он есть и двигаться дальше.