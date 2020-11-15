Энрике: «Назначь судья третий пенальти, его бы вновь пробивал Рамос»

Главный тренер сборной Испании поделился впечатлениями от матча Лиги Наций со Швейцарией (1:1).

Результаты могли бы быть и лучше, но я анализирую вещи гораздо глубже. Я смотрю на вещи, которые могут склонить чашу весов в нашу пользу. Я думаю, что мы заслужили победу сегодня.

Что мне понравилось в этом матче, так это то, что игроки делали именно то, что я просил их попробовать, когда мы работали на тренировке. Наша идея ясна — давить на соперников и владеть мячом больше, чем они сами.

Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио.