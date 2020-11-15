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Энрике: «Назначь судья третий пенальти, его бы вновь пробивал Рамос»

сегодня, 10:39
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился впечатлениями от матча Лиги Наций со Швейцарией (1:1).

Результаты могли бы быть и лучше, но я анализирую вещи гораздо глубже. Я смотрю на вещи, которые могут склонить чашу весов в нашу пользу. Я думаю, что мы заслужили победу сегодня.

Что мне понравилось в этом матче, так это то, что игроки делали именно то, что я просил их попробовать, когда мы работали на тренировке. Наша идея ясна — давить на соперников и владеть мячом больше, чем они сами.

Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:39
Ну тогда Швейцария могла быть спокойна.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:35
Мде, сдает лошадиная морда...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:48
Ему и второй то не надо было бить давать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:43
При третьем пенале у Серхио был бы шанс повторить нелепый рекорд Палермо с тремя промахами с точки в одной игре.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:40
надо было назначать пока не забьёт)))))))))))
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