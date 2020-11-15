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Попов: «Отсутствие Дзюбы – большой минус. Игра с Молдавией это показала»

сегодня, 11:51
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Денис Попов порассуждал о предстоящем матче национальной команды со сборной Турции в Лиге Наций.

С молдаванами был товарищеский матч, а главные выводы делаются только по официальным. Самое главное, как с турками сыграют. Посмотрим, шансы 50 на 50. Надо побеждать, и все. Ну как минимум вничью сыграть. Наступило то время, когда нужен результат.

Отсутствие Дзюбы – большой минус, и как раз игра с Молдавией это показала. С другой стороны, то же был товарищеский матч. Чалов мог забить Молдавии пять мячей, и все бы охали-ахали, какой он молодец. Но лучше наоборот. Может, и хорошо, что не победили Молдавию, а теперь в Турции соберутся, по-другому сыграют, Чалов забьет гол, и нас устроит победа с крупным счетом, хотя бы 1:0.

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Все комментарии
Relax SM
Relax SM
сегодня в 13:59
Денис, Вы это серьёзно? Сейчас Дзюбе не до футбола, ему надо своё честное имя восстанавливать: интервью разные раздавать, флешмобы устраивать и встречи с болельщиками.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 13:40
Какая такая Дзюба? Опять много шума из ничего! Гроза Сан-Марин и прочих Гибралтаров (да простят меня граждане этих микро государств)! Пусть руками дальше продолжает, без него обойдутся.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:07
По словам бывшего футболиста Попова, результат нашей сборной зависит только от присутствия на поле г-на Дзюбы. Даже если это так и есть - печальна участь любой команды, в которой отсутствует лишь один футболист. У Чалова - лишь один голевой момент, но здесь необходимо отдать должное голкиперу молдаван, как и в случае с парированием удара Миранчука в угол ворот. Выдающаяся игра в этом матче вратаря хозяев поля.
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 12:55, ред.
Чалов стопроцентно заментил Дзюбу как в матче с Лудогорцем.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 12:45, ред.
Полагаю без Дзюбы наш футбол совсем безнадежен и не выживет)) А что будет если он завершит свою карьеру ПРОСТО УЖАС ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ и РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА.........
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:28
От Дзюбы мало что зависит.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 12:24
А сколько игр из трех до этого с Венгрией, Турцией и Швецией с Ананидзе в основе мы выиграли ?!
viv
viv
сегодня в 12:15
Не нужен шлюба, нечего позорить сборную и страну.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:04
дерево может и не помешало бы но на сегодня он сухостой и в нём нет нужды))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:00
Очень печально с футболистами в России, если таких как Дзюба заменить некем.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:00
Дзюба не мог.Он был занят, дзюбил по-тихоньку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:00
    номер 12
    номер 12
    сегодня в 11:55
    Чалов мог забить 5 голов, серьезно? Он на поле то толком не вышел; о чем говорит Попов?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 11:53
    Без Зюбы справимся!
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