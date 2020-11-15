Попов: «Отсутствие Дзюбы – большой минус. Игра с Молдавией это показала»

Бывший футболист ЦСКА и сборной России порассуждал о предстоящем матче национальной команды со сборной Турции в Лиге Наций.

С молдаванами был товарищеский матч, а главные выводы делаются только по официальным. Самое главное, как с турками сыграют. Посмотрим, шансы 50 на 50. Надо побеждать, и все. Ну как минимум вничью сыграть. Наступило то время, когда нужен результат.

Отсутствие Дзюбы – большой минус, и как раз игра с Молдавией это показала. С другой стороны, то же был товарищеский матч. Чалов мог забить Молдавии пять мячей, и все бы охали-ахали, какой он молодец. Но лучше наоборот. Может, и хорошо, что не победили Молдавию, а теперь в Турции соберутся, по-другому сыграют, Чалов забьет гол, и нас устроит победа с крупным счетом, хотя бы 1:0.