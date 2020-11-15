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Рекечинский: «Футбол — большой праздник, пиво не повредит»

сегодня, 11:15

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о возможном возвращении продажи пива на стадионах во время матчей РПЛ.

Я к этому положительно отношусь. Футбол — большой праздник, пиво не повредит. На чемпионате мира не было пьяных людей, которые себя бы вели вызывающе. Те, кто захочет усугубить, всегда сделают это перед матчем. Я думаю, пиво привлечет дополнительное число болельщиков на трибуны. Ничего в этом плохого нет.

Почему так долго не принималось решение? Наверное, с опаской относятся. Считают, что это принесет вред. Я так не считаю. Для болельщиков это нормально. Во всем мире торгуют пивом. Это лучше, чем когда люди выпивают большое количество алкоголя перед матчем и идут на стадион уже в изрядном подпитии. Лучше, если они придут на стадион и спокойно выпьют несколько бокалов пива.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:58
Столько громких разговоров про пиво на стадионе, столько "бомонда" привлечено для обсуждения этой "необъятной" проблемы, столько времени уделяется для её решения, что впору думать о создании отдельного комитета в гос'дуре и отдельного министерства в правительстве. Иначе проблему не решить! Проще лифт на Луну построить, чем пиво запустить на стадион...
))
ДСА
ДСА
сегодня в 11:54
Несколько бокалов Балтики 9 и всё....
Брулин
Брулин
сегодня в 11:26
А не 79ссутся эти фанаты-подростки с этого пива прям на стадионе, а потом пьяные начнут кресла отрывать....?
VAN ARM
VAN ARM ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 11:24
только мера часто переполнена))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:23
пиво можно и в баре попить ))для этого ненужно идти на стадион)) да и всегда найдутся индивиды которые будут портить праздник окружающим налакавшись не в меру)) тогда уж делайте разные сектора для бухающих и трезвых)))))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:23
Два часа как-нибудь без пива потерплю.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:18
Посмотрим чем все это может обернуться....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:17
Главное не напиться)))
Gahi
Gahi
сегодня в 11:16
Всё должно быть в меру.
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