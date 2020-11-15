Байи покинет МЮ, если Сульшер не предоставит ему игровой практики

1605438070

сегодня, 14:01

Грациано Баттистини, агент , предупредил «Манчестер Юнайтед», что если его клиент не получит больше игрового времени, то игрок покинет клуб, сообщает Goal cо ссылкой на CMIT TV.

Если ему дадут шанс, то по моему мнению он может стать важным игроком для решения некоторых проблем команды. Если всего этого не произойдет, то понятно, что ситуацию нужно будет оценивать.

Отмечается, что «Милан» заинтересован в подписании Байи, но агент заявил, что футболист может остаться в МЮ , если получит игровую практику.