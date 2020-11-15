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Байи покинет МЮ, если Сульшер не предоставит ему игровой практики

сегодня, 14:01

Грациано Баттистини, агент Эрика Байи, предупредил «Манчестер Юнайтед», что если его клиент не получит больше игрового времени, то игрок покинет клуб, сообщает Goal cо ссылкой на CMIT TV.

Если ему дадут шанс, то по моему мнению он может стать важным игроком для решения некоторых проблем команды. Если всего этого не произойдет, то понятно, что ситуацию нужно будет оценивать.

Отмечается, что «Милан» заинтересован в подписании Байи, но агент заявил, что футболист может остаться в МЮ, если получит игровую практику.

Контракт Байи с МЮ действует до 2022 года.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:34
Он все время на больничном, только восстановится и сразу ломается. Думаю все же его нужно искать клуб а МЮ подписать нового защитника.
shlifen
shlifen
сегодня в 16:34
Байи выходит с больничного, играет 3-4 матча (и не сказать что играет на топовом уровне), а потом снова травма и снова лечение... Так чего собственно хотеть? Какой большой клуб будет расчитывать на такого игрока, и тем более строить вокруг него оборону команды?? =) Агент вместе с Байи могут дружно искать клуб попроще где травмы игрока "будут терпеть не смотря ни на что" - вопрос лишь в том, найдётся ли такой клуб =))
Dark MU
Dark MU
сегодня в 15:21
Так он всё время в лазарете, какая практика?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:56
Байи был круче Линделёфа. Что с ним стало, я не знаю . Он объективно стал хуже играть и чаще ошибаться. Значил снизил требования к себе. Но и сейчас я не думаю, что он в чем-то уступает Линделёфу.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:28
Скоро сам Сульшер уйдет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:04
Так каждый будет шантажировать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:03
Надо уходить
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