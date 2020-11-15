ГлавнаяНовости

Черчесов: «Турки всегда славились качественными игроками»

сегодня, 16:16
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч с Турцией в Лиге Наций.

Турки всегда славились хорошей командой и качественными игроками. Неслучайно много футболистов играют за рубежом в хороших клубах. Думаю, что нас ждет хороший и интересный матч. К сожалению, без зрителей, которые в Турции имеют особую роль, что самое главное — и для своей команды, и для команды соперника. Они создают ажиотаж и делают игру красивее.

Первый мой матч в качестве главного тренера был как раз с Турцией. И я могу все эти годы проанализировать — мы часто с турками встречались, с приходом Гюнеша достаточно много изменений произошло: и играют они немножко по-другому, и новых футболистов много появилось. По ротации, я убежден, что завтра много игроков — 50 процентов от тех, кто играл с Хорватией, — возможно, и не будут играть.

Все новости
Ловчев: «Шанс сборной России – поймать Турцию на контратаке»
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Бородюк: «Наша сборная на первом месте. Почему мы не говорим о позитиве?»
Сегодня, 14:39 Комментарии14
Мостовой: «У турецкой сборной шансов побольше»
Сегодня, 14:34 Комментарии5
Губерниев: «Надеюсь, сборная России подарит нам футбол с огоньком»
Сегодня, 14:21 Комментарии12
«Уфа»: «Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем»
Сегодня, 13:21 Комментарии7
Д. Билялетдинов — о пиве: «Некоторые приходят уже заранее подготовленными»
Сегодня, 13:19 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:19
именно в этой игре желаю увидеть игру!!! а результат имеет второе значение!! пусть каждый получит по заслугам!!!!
Denfard
Denfard
сегодня в 17:23
Начался второй круг первенства ФНЛ, а новых футболистов в Брянском Динамо как не было так и нет.За первый круг с тренера особый спрос, тренер слаб по всем показателям, .а раз так то его надо убирать из команды и брать Московского с перспективой на будущего. Я смотрю матчи ФНЛ и пришёл к выводу что футболисты Динамо очень слабы столько неточных передач, брака даже срезают мячи в свои ворота .Одним словом пол команды гнать надо вместе с тренером. И чем быстрее это случится тем только команда от этого выиграет.
Mangur
Mangur
сегодня в 17:11
Главное не прлиграть. Удачи
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:05
Отчётливо помню времена когда у турков не было ни игроков, ни команды. Стас даже если сильно постарается не сможет вспомнить своих игр против турок в бытность игроком просто потому что это было неинтересно. Однако с тех времён оттоманы сделали гигантский качественный скачок вперёд. Командной игрой они по-прежнему похвастать не могут, но талантливых индивидуально сильных ребят у османов в достатке. Мы же напротив последние три десятка лет впали в какой-то коматоз, иногда выезжаем за счёт характера, но индивидуально сильных игроков в России как будто бракуют на ранней стадии карьеры. При слабой физической форме, которую мы наблюдаем у наших игроков последний месяц шансов против резвых и мотивированных хозяев немного.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 17:05
Наша сборная тоже не пальцем делана
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:04
Турки не предсказуемы не знаешь что от них ожидать..
Z. Kramer
Z. Kramer ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 16:58
Да он по бумажке читает, ты по интервью не видел что ли, что он и двух слов вязать не может, несёт какую-то чушь и мычит.
alex074
alex074
сегодня в 16:58
Сегодня буду с удовольствием наблюдать, как янычары будут драть задницу российским пешеходам
PITER_1
PITER_1
сегодня в 16:57
смазывай булки вазелином чурчесов))) сегодня будут играть от дырявой обороны, и вынимать все что будет лететь в створ
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:57
Что Саламыч,заранее соломку стелешь?
beefs
beefs
сегодня в 16:50
сегодня увидим кто чего стоит...
Artemon9
Artemon9
сегодня в 16:50
Эти слова можно применить к любой сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:43
Туркам конечно нужна победа. Команда у них сейчас явно на кураже. Про нашу же сборную этого не скажешь. Белая полоса явно потемнела и вполне может стать черной. Невыразительная игра нашей сборной в последних матчах не добавляет оптимизма. Кто сегодня выйдет на поле , предсказать трудно. Многие явно не в лучшей форме, кто то просто устал, а у кого то наметился спад. Посмотрим и поболеем за наших. Но тревожные чувства на возможный результат не покидают многих болельщиков и экспертов.
Ждем. Скоро все увидим.
Болеем за наших.
Всем здоровья.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 16:42
В отличии от наших "паспортистов" турки едут в Европу и не гнушаются таким командам как Алканенсе(Португалия) , Сассуоло , Лиль , Хетафе, Сельта к примеру , где им огромных зарплат никто не даст а наши пешеходы избалованы деньгами . Спасибо лимиту и питерским управленцам Российского футбола!
VAN ARM
VAN ARM ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:35
игроки может у нас и не хуже да только команды нет)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:34
да да ))))))))))со времён османской империи)))))))))))))))))
ДСА
ДСА
сегодня в 16:33
У нас тоже не самые плохие игроки.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:32
Курица не птица - турок не... ну а дальше вы и сами знаете.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:17
Диферамбы,как обычно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100