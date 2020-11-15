Черчесов: «Турки всегда славились качественными игроками»

Главный тренер сборной России прокомментировал предстоящий матч с Турцией в Лиге Наций.

Турки всегда славились хорошей командой и качественными игроками. Неслучайно много футболистов играют за рубежом в хороших клубах. Думаю, что нас ждет хороший и интересный матч. К сожалению, без зрителей, которые в Турции имеют особую роль, что самое главное — и для своей команды, и для команды соперника. Они создают ажиотаж и делают игру красивее.

Первый мой матч в качестве главного тренера был как раз с Турцией. И я могу все эти годы проанализировать — мы часто с турками встречались, с приходом Гюнеша достаточно много изменений произошло: и играют они немножко по-другому, и новых футболистов много появилось. По ротации, я убежден, что завтра много игроков — 50 процентов от тех, кто играл с Хорватией, — возможно, и не будут играть.