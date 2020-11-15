«Уфа»: «Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем. Это сильно поможет нам с привлечением болельщиков и маркетингом. Никаких пьяных не будет. Мы готовы это контролировать и с Fan ID, и без него. Если считают, что с ним будет надежнее, то пусть вводят хоть по два Fan ID.

Слушайте, чем мы хуже всего остального мира? У нас люди не более агрессивные, чем в условной Англии. Но там продают алкоголь на стадионах и не только пиво, но и более крепкие напитки. Был там и сам это видел. А мы почему-то не доверяем своим людям. Во время чемпионата мира мы убедились, что все было спокойно.