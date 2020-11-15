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«Уфа»: «Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем»

сегодня, 13:21

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

Возвращение пива на стадионы мы категорически приветствуем. Это сильно поможет нам с привлечением болельщиков и маркетингом. Никаких пьяных не будет. Мы готовы это контролировать и с Fan ID, и без него. Если считают, что с ним будет надежнее, то пусть вводят хоть по два Fan ID.

Слушайте, чем мы хуже всего остального мира? У нас люди не более агрессивные, чем в условной Англии. Но там продают алкоголь на стадионах и не только пиво, но и более крепкие напитки. Был там и сам это видел. А мы почему-то не доверяем своим людям. Во время чемпионата мира мы убедились, что все было спокойно.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:48
пиво вредит Здоровью
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
Заколебали этим пивом кто хочет пить тот пьёт дома.
STVA 1
STVA 1 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 13:55
Все правильно!Кому надо напороться , тот с запретом или без это сделает! Я вспомнил армию , как пацаны мне на Камчатку водку в грелках слали!Резиной правда попахивала))Но ничего! Вместе со старшиной и пили!
Parma1972
Parma1972
сегодня в 13:52
Пиво недостаточно будет, глядя на потуги Уфы играть в футбол, нам бы водочки...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:40
"Слушайте, чем мы хуже всего остального мира?" Вспомнился анекдот: "Проходит международный чемпионат, кто больше выпьет алкоголя, речь диктора: на арену выходит француз, он пьет коньяк бокалами, первый, второй, ......, десятый, сломался, сломался, сломался, пока выносят француза Иван Иванович из России разминается шампанским, на арене англичанин, он пьет бренди бокалами, первый, второй, ......, десятый, сломался, сломался, сломался, пока выносят англичанина Иван Иванович из России разминается красненьким, на арене американец он пьет виски стаканами, первый, второй, ......, десятый, сломался, сломался, сломался, пока выносят американца Иван Иванович из России продолжает разминается красненьким, на арене Иван Иванович из России он пьет водку ковшами, первый, второй, ......, десятый, сломался, сломался, сломался, пока чинят ковш Иван Иванович из России разминается красненьким"
ДСА
ДСА
сегодня в 13:23
Нужно признавать ошибки и возвращать пиво.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:22
Пиво это доход
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