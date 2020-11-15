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Губерниев: «Надеюсь, сборная России подарит нам футбол с огоньком»

сегодня, 14:21
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций Турция — Россия.

Мы должны понимать, что есть тактика, а есть стратегия. Почему говорю про Сафонова? Потому что есть моменты стратегические. Ничья с Молдавией осложнила наши шансы остаться во второй корзине перед чемпионатом мира. Отмечая все заслуги Станислава Саламовича, стоит помнить, что на чемпионат мира он не отбирался. Если не попадем во вторую корзину, а из первой получим Францию или Бельгию, это будет проблема. Сегодня жду другой игры от нашей сборной. Четыре матча уже «возим тачку», на пятый нас всё-таки должно прорвать. Турция — команда опасная, интересная. Надеюсь, наша команда подарит нам футбол с огоньком.

Жду ли Сафонова в воротах? Если он будет в старте, это будет правильно, но и появление Гильерме тоже будет логичным. Они сейчас вратари одного класса. Другой момент — не очень понятно, почему Сафонов перед сборной был в не очень хорошем психологическом состоянии, по словам Станислава Саламовича, а Гильерме, пропустивший пять от «Динамо», в нормальном, но это ладно. Искренне рассчитываю, что сегодня мы забьём два, а пропустим один и выиграем с таким счётом.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:57
Даже губошлёп понял, что чабан - это днарь!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:40
Прежде чем писАть ,не забудь лыжи отстегнуть ,а то думать мешают !
andrefino13
andrefino13
сегодня в 15:08
Дмитрий,поговорите с Канделаки,пусть похлопочет,что бы Азмун играл,и будет вам огонек))),а так без Дзюбы шансов нет,как бы не смешно звучало....Если только Алексей Миранчук вдруг не станет крутышкой в сборной.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:02
Эта пламя дотла сожжет последние надежды российских болельщиков.
mortid
mortid
сегодня в 14:57
Огонёк разный бывает. Бывает в глазах, а бывает в заднице.
Ekkimukk
Ekkimukk
сегодня в 14:31
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 14:29
Оптимист мля,что в биатлоне.что в футболе..(
Mangur
Mangur
сегодня в 14:29
С огоньком? опять 1-6 ?
berda2003
berda2003
сегодня в 14:29
одного подарка достаточно: полусумасшедшего губера... итак загомнили вместе с 14ком чердаком полностью канал им. канделябра...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:23
Надежда умирает последней!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:22
Всем бы хотелось...
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