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Бородюк: «Наша сборная на первом месте. Почему мы не говорим о позитиве?»

сегодня, 14:39
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мыслями накануне матча национальной команды с Турцией в Лиге Наций.

Игра с Молдавией была экспериментальной, для того, чтобы посмотреть ближайший резерв. В этом плане не так много у сборной России матчей. Я считаю, что правильно сделал тренерский штаб, что пригласил много молодых футболистов.
Нужно с уважением относиться к сборной Молдавии. Они очень дисциплинированно сыграли в обороне. Не хватило нам последнего паса, не было такого нападающего, который мог бы обыграть один в один и забить гол. Но нужно время, чтобы наиграть определенный состав национальной сборной.
На матч с турками российская команда выйдет уже в оптимальном составе, и я надеюсь, что она покажет совсем другой футбол. В Лиге Наций мы четыре игры провели, и все время стараемся где-то искать негатив. Но наша сборная все еще на первом месте. Почему мы не говорим о позитиве? Переживание естественно, но нужно правильно переживать.
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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:57
наверное просто по тому что мы не слепые и не дураки ,как от нас ожидается))))))))))))))
alex074
alex074
сегодня в 17:04
Промежуточные "первые" места ни о чём не говорят. А самое главное, что нет мысли в игре и огня в глазах у "пешеходов"...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:32
Цыплят то по осени счи
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 15:45
Так и вся надежда на его,оживит игру сегодня или интернет-пространство после...))
Сп62
Сп62
сегодня в 15:39
Хочется видеть футбол в исполнении нашей сборной, а не место, которое она занимает.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 15:33
Рукоблуд на поле, а так то же самое будет)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 15:32
То, что самые перспективные российские игроки, являющиеся ключевыми в своих клубах (по факту, так и есть, играли братья Миранчуки, Чалов, Соболев и т.п.) вкупе с ветеранами сборной (Жирков, Черышев, Гильерме) сыграли вничью с полулюбительской командой, никакого позитива в принципе вызвать не может.

Результаты этого дурацкого турнира, в сущности, не важны, а вот отсутствие какого-либо роста сборной и то, что, как и прежде, команда испытывает проблемы даже с футбольными карликами, это сигнал.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:16
Ну что ж,через 5 часов посмотрим,чем оптимальный состав отличается от экспериментального..
beefs
beefs
сегодня в 15:10
после сегодняшнего матча узнаешь...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:08
Игры нет, а место при этом никого не обианет
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 15:06
На сегодняшний день на первом, завтра на 2 месте)
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:04
Вот лично мне абсолютно фиолетово на каком месте в группе наша сборная закончит свои выступления в этом по большому счету товарищеском турнире. А говорят о негативе наверное глядя на игру нашей сборной. Мастерство футболистов , оно на каком уровне было ( достаточно невысоком), на таком и осталось. Но куда-то пропало желание условно рубиться от ножа. Футболисты в играх за сборную превратились в какие-то аморфные тела, бродящие по полю видимо с одной мыслью, как я устал, быстрее бы этот матч закончился. Возможно я и не прав. Как обычно полностью личное субъективное мнение. На истину в последней инстанции не претендую.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:56
Потому что позитив в игре улетучился, появился негатив.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:48
По настроению видно.
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