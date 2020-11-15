Бородюк: «Наша сборная на первом месте. Почему мы не говорим о позитиве?»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мыслями накануне матча национальной команды с Турцией в Лиге Наций.
Игра с Молдавией была экспериментальной, для того, чтобы посмотреть ближайший резерв. В этом плане не так много у сборной России матчей. Я считаю, что правильно сделал тренерский штаб, что пригласил много молодых футболистов.
Нужно с уважением относиться к сборной Молдавии. Они очень дисциплинированно сыграли в обороне. Не хватило нам последнего паса, не было такого нападающего, который мог бы обыграть один в один и забить гол. Но нужно время, чтобы наиграть определенный состав национальной сборной.
На матч с турками российская команда выйдет уже в оптимальном составе, и я надеюсь, что она покажет совсем другой футбол. В Лиге Наций мы четыре игры провели, и все время стараемся где-то искать негатив. Но наша сборная все еще на первом месте. Почему мы не говорим о позитиве? Переживание естественно, но нужно правильно переживать.