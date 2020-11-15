Мостовой: «У турецкой сборной шансов побольше»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч сборной России с Турцией в рамках 5-го тура Лиги Наций.

Немного подвела нас товарищеская игра с Молдавией. Думаю, на фоне этой игры у многих есть мысли, что раз мы Молдавию не обыграли, то Турции точно проиграем. Я не хотел бы так говорить, потому что знаю, что хоть Турция и неплохая сборная, но много пропускает в последних играх. С другой стороны, игра за первое место, поэтому здесь может произойти все что угодно, но, думаю, у турецкой сборной шансов побольше.

Психологически с командой все будет нормально, тем более что многие, кто выходил с Молдавией, сегодня играть не будут. Тренерский штаб решит, кто выйдет, но мы приблизительно понимаем, какой будет состав, за исключением одной или двух фамилий. В передней линии есть вопрос по нападающему, а так играть будет те же, кто и всегда.