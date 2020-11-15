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Мостовой: «У турецкой сборной шансов побольше»

сегодня, 14:34
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч сборной России с Турцией в рамках 5-го тура Лиги Наций.

Немного подвела нас товарищеская игра с Молдавией. Думаю, на фоне этой игры у многих есть мысли, что раз мы Молдавию не обыграли, то Турции точно проиграем. Я не хотел бы так говорить, потому что знаю, что хоть Турция и неплохая сборная, но много пропускает в последних играх. С другой стороны, игра за первое место, поэтому здесь может произойти все что угодно, но, думаю, у турецкой сборной шансов побольше.

Психологически с командой все будет нормально, тем более что многие, кто выходил с Молдавией, сегодня играть не будут. Тренерский штаб решит, кто выйдет, но мы приблизительно понимаем, какой будет состав, за исключением одной или двух фамилий. В передней линии есть вопрос по нападающему, а так играть будет те же, кто и всегда.

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alex074
alex074
сегодня в 17:01, ред.
Это то понятно, важно сколько сегодня наш "российский" вратарь достанет из авоськи...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:33
это тебе звёзды или турки сказали?)))))))))))))) играйте чтобы не стыдно было а счёт посмотрим после 90 минут и оценим)))))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:01
Трудно сказать турки сейчас на подъёме а наши...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:43
Во втором тайме домашнего матча турки знатно наших возили.
Сегодня они вынуждены будут идти в атаку, а у наших будет шанс поймать их на контратаке.
Лишь бы не стали играть на нулевку. Обязательно в конце пропустят. Удачи нашим и без травм...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:37
Это мы знаем
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