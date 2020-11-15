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Хацкевич: «Колено не позволило Джано продолжить карьеру»

сегодня, 20:07

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о травме полузащитника Джано Ананидзе, из-за которой футболист так и не провёл ни одного матча за волгоградский клуб.

Как только возникла вероятность перехода Джано, я был в курсе ситуации с его коленом. Под тот футбол, который «Ротор» сейчас показывает, он подходил. После трёх-четырёх дней тренировок Ананидзе подошёл ко мне: «Тренер, у меня есть цель – вернуться в сборную Грузии и помочь ей попасть на чемпионат Европы». Когда у человека есть цель, это уже хорошо. Ему нужно дать возможность идти к ней.

Джано честно предупредил: «Мне нужно три недели, чтобы привести колено в порядок». А так как в Волгограде условий для качественного восстановления не было, он поехал к своему реабилитологу в Москву. Я дал ему даже больше трёх недель. Но на прощание договорились: либо он через месяц возвращается, либо набирает мне и ставит в известность, что ничего не получилось.

Джано очень серьёзно подошёл к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь «Ротору» и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Всё было чисто и открыто.

Напомним, что Джано расторг контракт с «Ротором» по обоюдному согласию в сентябре.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:56
трудно быть философом)) но глядя на тебя понимаю что идиотом гораздо сложнее)))
Cat01
Cat01
сегодня в 20:26
Это совсем плохо!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:23
Жаль конечно!
beefs
beefs
сегодня в 20:13
ну что же все логично...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 20:12
Печально что так произошло.
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