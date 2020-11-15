Быстров: «Судья надел на себя турецкую майку и помогал им выиграть»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал судейство в матче Лиги Наций, где сборная России уступила сборной Турции (2:3).

Уровень судейства? Опять же, здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR , и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть.

Пенальти? Он всё делал правильно, удалил игрока и поставил пенальти. Футболист играл в мяч, это даже близко не пенальти.