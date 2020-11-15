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Быстров: «Судья надел на себя турецкую майку и помогал им выиграть»

вчера, 22:37
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче Лиги Наций, где сборная России уступила сборной Турции (2:3).

Уровень судейства? Опять же, здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR, и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть.

Пенальти? Он всё делал правильно, удалил игрока и поставил пенальти. Футболист играл в мяч, это даже близко не пенальти.

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:06
Наша сборная, не смотря на судейство, которое любого супергранда может из колеи выбить (в меньшинстве да ещё и с нарисованным пеналем), хорошо смотрелась. И не смотря на поражение, мы всё равно, обыгрываем сербов и выходим из группы и продвигаемся в сектор "А", где играет вся элита Европейского футбола. Вас и ЭТО не устраивает???

Эх, не помнит эта школота как и кому проигрывала наша сборная раньше, и вообще как играла, перекатывая мяч в защите друг другу. Эх не помнит.
Аксинья
Аксинья ответ halfbeek (раскрыть)
сегодня в 00:02
в ворота Зенита или Спартака нет, а простому провинциальному клубу за милую душу и только в путь))
Навзир
Навзир
сегодня в 00:00
Плохому танцору,колокольчики мешают.
brauning.86
brauning.86 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 23:55
Ну это с чьей стороны посмотреть))))))))))
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:52
То что говорит Быстров вполне очевидно.
SHMEL
SHMEL ответ brauning.86 (раскрыть)
вчера в 23:50
Ну вообще-то у него прозвище было свиновова...
n272nm
n272nm
вчера в 23:49
Быстров прав. Результат игры сделал судья.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49
Только тогда, когда мы неудачи нашей сборной будем искать в её слабой игре, а не происках арбитров и кого бы то ни было, - только тогда она сможет пусть потихоньку, но выкарабкиваться со дна омута на поверхность современного футбола. Не только мы, но и г-н Черчесов, и футболисты главной команды.
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:48
Бывший футболист Спартака?
Соккер вы это бомжевове скажите он будет долго смеяться
Это 12 которое прыгнуло в Спартак когда заплатили больше
И вернулся обратно в свою обитель когда показали кость пожирнее
Ну а по поводу судейства
Там только слепой ничего не видел
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:32
Не турецкую, а скандинавскую.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 23:29
причем тут спартак он немытый ,что его приписывают к спартаку
если такие потуги сборной здесь ,что ожидать дальше зачем им в лигу А
позорится
протон1
протон1
вчера в 23:27
полит судья?. не думаю. нарушение было. явно тащил за майку. все по чесночку.
PITER_1
PITER_1
вчера в 23:23
а почему Спартака, а не анжи
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:21
Наши сборники привыкли играть только когда судит Карасев !
halfbeek
halfbeek ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 23:18
Да ладно. Таких пеналей у нас не ставят.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:14
А Быстров, как обычно, бред несёт!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:13, ред.
Красная была!
Пенальти да, возможно, что он вообще не коснулся ноги соперника. Но вините в этом не судью, а УЕФА, который не поставил ВАР на групповой этап!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 23:10
А этого они не умеют делать!!!
Аксинья
Аксинья ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 23:04
Будешь выступать еще и Дзюбу в довесок получишь))
1asss
1asss ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:00
федун обидеться
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 1asss (раскрыть)
вчера в 22:59
Я эксперт
1asss
1asss ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:58
зачем присваиваешь чужое?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:56
Эрдоган : судите нас как зенит
particular
particular
вчера в 22:55
Традиционный поиск и назначение виноватых, как роспись в собственном бессилии или невезении...
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:53
Мне кажется Жиркову 18 лет остальные игрокам за 30.
димон 37
димон 37 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 22:52
Ты давай бомжа, к нам не приписывай
kts
kts
вчера в 22:51, ред.
Хреновому танцору известно что мешает
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:50
Надо научиться и играть а не слушать байки бездарного спартача быстрова.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:50
Да по сравнению с судейством в РПЛ судья отсудил весьма неплохо...Конечно всем хочется чтобы он дудел в нужную сторону))
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:49
Ты еще Кадырову пожалуйся , ведь Семенов из Ахмата)
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