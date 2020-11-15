Быстров: «Судья надел на себя турецкую майку и помогал им выиграть»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал судейство в матче Лиги Наций, где сборная России уступила сборной Турции (2:3).
Уровень судейства? Опять же, здесь много говорить не нужно. Не было системы VAR, и судья делал то, что хотел. С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть.
Пенальти? Он всё делал правильно, удалил игрока и поставил пенальти. Футболист играл в мяч, это даже близко не пенальти.
Эх, не помнит эта школота как и кому проигрывала наша сборная раньше, и вообще как играла, перекатывая мяч в защите друг другу. Эх не помнит.
Эх, не помнит эта школота как и кому проигрывала наша сборная раньше, и вообще как играла, перекатывая мяч в защите друг другу. Эх не помнит.
Соккер вы это бомжевове скажите он будет долго смеяться
Это 12 которое прыгнуло в Спартак когда заплатили больше
И вернулся обратно в свою обитель когда показали кость пожирнее
Ну а по поводу судейства
Там только слепой ничего не видел
Соккер вы это бомжевове скажите он будет долго смеяться
Это 12 которое прыгнуло в Спартак когда заплатили больше
И вернулся обратно в свою обитель когда показали кость пожирнее
Ну а по поводу судейства
Там только слепой ничего не видел
если такие потуги сборной здесь ,что ожидать дальше зачем им в лигу А
позорится
если такие потуги сборной здесь ,что ожидать дальше зачем им в лигу А
позорится
Пенальти да, возможно, что он вообще не коснулся ноги соперника. Но вините в этом не судью, а УЕФА, который не поставил ВАР на групповой этап!
Пенальти да, возможно, что он вообще не коснулся ноги соперника. Но вините в этом не судью, а УЕФА, который не поставил ВАР на групповой этап!