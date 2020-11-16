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Кузяев: «Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч»

сегодня, 00:44
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал поражение национальной команды в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Вначале игра нам давалась, имели преимущество, по делу забили мяч. К сожалению, удаление внесло свои коррективы, пришлось перестраиваться. Было тяжело столько времени играть в меньшинстве, но считаю, что мы выглядели не хуже. Были моменты, даже не сказать, что турки были в большинстве.

Считаю, мы очень достойно провели этот матч и как минимум наиграли на ничью. Думаю, могли спокойно сравнять счет.

Надо еще посмотреть эпизод. Мне показалось, что пенальти не было, так как я сыграл в мяч. Насколько я помню, я не касался нападающего.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:58
Судья рассудил по своему!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:47
Было или его не было, нужно сделать выводы и двигаться дальше.
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