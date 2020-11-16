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Колосков: «Я отнес бы матч против Турции в актив нашей сборной»

сегодня, 00:13
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче Лиги Наций между сборными России и Турции (2:3).

Слезы ручьем, но бывают такие матчи, когда у тебя всё вроде получается, здорово ведь играли, великолепно комбинировали, моментов создали на пять голов. Убеждён, что и удаление нашего игрока ошибочно, да и пенальти тоже, Кузяев сыграл в мяч. Игра шла, турок переиграли полностью. Забей свои очевидные мячи, всё по-другому ведь было бы.

Несмотря на результат, я отнес бы этот матч в актив нашей сборной, поблагодарил бы игроков, прекрасно сработали тренеры, с самого начала команда атаковала, не давала развернуться сопернику, поднять голову и сделать точную передачу. Тактически все правильно делали, но вот такая игра футбол, где все решают маленькие нюансики, которые потом складываются в такой неприятный результат. Тем не менее считаю, команда у нас есть — это моё заключение.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:20
Теперь,только победа!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:18
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