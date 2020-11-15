Удаление, пенальти и три пропущенных. Польский арбитр помог Турции обыграть Россию

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вчера, 23:10

Бывают стыдные ничьи, а бывают нестыдные поражения. Сборная России проиграла Турции, но с достоинством. «Соккер.ру» — о матче, в котором россиянам пришлось бороться не только с турками.

Часть первая. Активная

Уже по стартовой расстановке и составу сборной России можно было понять, что матч с Молдавией, за который россиян критиковали несколько дней назад, вообще не имел отношения к этой игре. В роли отсутствующего условного Дзюбы были выбраны не Чалов и не Соболев, которые пытались исполнить ее в игре с Молдавией, а Заболотный, который больше габаритами напоминает Артема.

И стиль игры со старта Россия избрала агрессивный, напористый, с давлением. Даже с учетом не совсем понятной расстановки в обороне, где могло показаться, что россияне играют в три защитника, потому что Кудряшов слишком сильно уходил налево, позволяя Жиркову действовать впереди с Черышевым, а Семенов и Джикия страховали центр. Справа вроде как возникала пустота, но ее заполняли Кузяев и Алексей Миранчук. Такая гибридная схема не мешала сборной России со старта обрушить давление на соперника, который не очень к тому был готов и оставлял немало пространства между линиями и в защите. Зачастую даже больше, чем та же Молдавия.

Прессинг принес первый момент россиянам на десятой минуте, когда головой Заболотный пробил неточно. А также принес гол, когда Миранчук блестяще накрыл Демираля, сыграл на почувствовавшего эпизод и подключившегося справа Кузяева, а тот откатил под удар техничному Черышеву, который на опыте разобрался в касание и открыл счет. Получилось все на загляденье и хотелось продолжения. Которое вполне могло быть. Потому как турки только свою первую атаку провели на 14-й минуте.

Часть вторая. Пункт первый. Польская поддержка Турции

Вероятно, такой лихой старт дал немного лишнего куража сборной России, потому что она вдруг потеряла концентрацию в середине тайма, когда случился один из ключевых эпизодов – рывок Тосуна и фол Семенова перед штрафной, за который Андрей получил прямую красную карточку. Тут нужно сразу отметить, что ВАР в этой игре не было. А жаль. Потому что видеоассистенты должны просматривать повторы эпизодов с красными карточками.

И детальный просмотр позволил бы им убедиться в том, что здесь максимальная кара для Семенова – желтая карточка, а оптимальная – фол в атаке со стороны Тосуна. Да, скорость для Семенова не является козырем, но в момент остановки игры они с Тосуном были бок о бок и на равных претендовали на мяч, который летел в штрафную. То есть у нападающего не было преимущества, он сам ковырялся, спотыкался и только ускорялся за мячом. Это не та обстановка, в которой говорят про фол последней надежды – когда форварда, мчащегося один на один откровенно срубают.

Тут равная борьба, в которой Тосун еще не получил преимущества. Более того, он первым стал хватать за футболку Семенова, для которого естественным рефлексом было такое же хватание – как это почти всегда происходит на тех же угловых. Только Тосун оказался хитрее Семенова и упал. Оно и понятно, почему: Андрей не мог падать, рассчитывая на судью, потому что слишком высок риск – впереди штрафная. А вот Тосун ничего не терял от падения – он все равно еще не выиграл позицию за мяч, поэтому схитрил, и его ставка сыграла. Судья Шимон Марчиняк решил, что это фол последней надежды, наказав Семенова удалением, которое определило дальнейшие события.

Но раз уж мы в части про судейство, то сразу перенесемся во второй тайм, когда рефери принял еще более вопиющее решение, назначив пенальти в ворота Гильерме. Снова сетуем на отсутствие ВАР, который такие эпизоды проверяет. Кузяев немного проиграл позицию в штрафной Туфану, но сыграл блестяще, исправившись в подкате – он дотянулся четко до мяча и выбил его у соперника на своего вратаря. Чистый подкат, даже не спорное какое-то касание, а четкая игра в мяч. Но Марчиняк назначает пенальти, которого и близко не было бы при наличии ВАР.

Возможно, такая ситуация, когда в каких-то играх ВАР есть, а в каких-то его нет, вредит современному футболу и портит его. Судьи привыкают работать в других условиях и принимать решения. А тут приходится перестраивать собственный уровень ответственности. Ведь когда знаешь, что ВАР поправит, и когда рассчитываешь лишь на себя, это разные психологические условия. Но факт в итоге остается фактом. Два ярчайших ключевых решения, сказавшихся непосредственно на результате, Марчиняк ошибочно принял против сборной России. А из саркастических ухмылок Кудряшова, которого режиссер трансляции показывал часто после свистков поляка, можно сделать отдельную подборку, характеризующую уровень работы арбитра.

Часть вторая. Пункт второй. Помутнение

Обычно, когда случается удаление защитника, тренеры проводят замену сразу же, незамедлительно, потому что это при игре в меньшинстве ключевая фигура. Между удалением Семенова и заменой Черчесова прошло 13 минут. За это время Турция успела все перевернуть и забить два мяча. Этот отрезок стал худшим в игре сборной России, он определил итоговый результат. На нем случились все грубейшие ошибки, которые дорого стоили россиянам.

Это несколько опаснейших штрафных, гол Карамана, когда турки слева переиграли комбинационно россиян, это гол Ундера, когда сборной России просто не хватило организации и плотности, а началось все с ошибки Черышева, которого как раз и заменили. Словом, эти 13 минут Россия провела в полной растерянности, не получая, видимо, четких указаний и не понимая до конца, что же делать, как перестраиваться. И если судейство в целом сыграло главную пагубную роль, то этот отрезок был главным провалом в игровом плане. Реагировать следовало более оперативно.

Часть третья. Превозмогание

И вот тут место для пафоса и футбольного патриотизма. Простор для комментаторов такого толка. За 13 минут кошмара после удаления можно было подумать, что случится позорный разгром. Или что-то вроде того. Но после выхода Караваева (скорее все же после второго гола Турции) игра не просто стабилизировалась, а стала выглядеть весьма содержательной в исполнении сборной России. Вдесятером россияне не уступали ни в чем противнику, можно вспомнить острые моменты, например, в самом начале второго тайма.

Потом, правда, Марчиняк сделал свое темное дело, напомнив, что он чем-то похож на Эвребе (прической). Но даже при разнице в два мяча в меньшинстве сборная России продолжала пропитывать зрителей чувством гордости и собственного достоинства. Отыграла гол, могла рассчитывать и на большее. Показательно, что играя полтора тайма в меньшинстве, россияне владели больше мячом (51% времени), а по ударам практически не уступили сопернику – 16 против 18. Даже без Дзюбы, Фернандеса и Головина сборная России способна показывать уверенность, характер и зубы, играя в меньшинстве.

Часть четвертая. Что дальше?

Дальше будет выезд в Сербию. Матч состоится уже 18 ноября. Осложняет положение дел то, что Россия не сможет рассчитывать на сыгравших сегодня Семенова, Кудряшова и Зобнина. Первый пропустит матч из-за удаления, второй и третий – из-за перебора желтых карточек. С учетом не самой радужной обстановки в обороне потеря двух защитников выглядит крайне неприятной. Но не зря Дивеев тренировался на Молдавии. А в центре поля Зобнина вполне может сменить Фомин, который с той же Молдавией сыграл классно, плюс в этой игре после выхода на замену отметился неплохими передачами из глубины, пусть и записал в свой пассив желтую карточку за проигранный забег оппоненту на фланге. В общем, это поражение от Турции оставляет куда больше позитивных ощущений, чем ничьи с теми же турками, венграми и молдаванами.