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Заболотный: «Игра резко изменилась после удаления»

сегодня, 00:20
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Антон Заболотный подвёл итоги матча Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Узнал, что выйду в стартовом составе вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру. Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Всё не по плану пошло. Удаление стало ключевым моментом. Справились с тем, что выполнили установку, которая была у нас в перерыве. Не падаем духом, готовимся к следующей игре. Два пропущенных гола? Стечение обстоятельств. Надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 00:56
Кто дал ему слово?
alex074
alex074
сегодня в 00:46
Может быть ход игры и изменился из-за удаления, но пользы на поле от ЗеБолотного не было ни до, ни после удаления...бревно бревном, соратник Артёмки-рукоблуда
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:45
Антон не достаточно ассимилировался в команде, видно, что когда была возможность отдать Заболотному для завершения, игроки сборной России искали другие варианты. Заболотный старался, прессинговал, цеплялся но не прыгнул выше своего уровня. Возможно имело смысл ввести в игру Соболева, но Черчесов предпочел провести концовку игры без чистых нападающих, хотя замена напрашивалась.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:24
Игра резко изменилась с твоим выходом на поле .
brauning.86
brauning.86
сегодня в 00:22
Вот уж кому кому
А человеку которого на поле не было априори
Лучше помолчать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:21
Всё равно проиграли бы
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