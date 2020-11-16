Заболотный: «Игра резко изменилась после удаления»

Нападающий сборной России подвёл итоги матча Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Узнал, что выйду в стартовом составе вчера вечером, когда обсуждали тактику, готовились к матчу и планировали игру. Можно сказать, что игра резко изменилась после удаления. Всё не по плану пошло. Удаление стало ключевым моментом. Справились с тем, что выполнили установку, которая была у нас в перерыве. Не падаем духом, готовимся к следующей игре. Два пропущенных гола? Стечение обстоятельств. Надо смотреть повторы, вероятность судейской ошибки есть.