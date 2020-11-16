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Игнашевич: «„Спартак-2“ хорошо держит мяч»

сегодня, 12:00
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2Матч завершен

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Спартаком-2» в матче 22-го тура ФНЛ.

Сложная игра. Именно к такой мы и готовились, понимали, что ребята из «Спартака-2» прошли хорошую спартаковскую школу. Что-то похожее, я уверен, будет и с «Краснодаром-2». Нужно было показать не только характер и мастерство, но и умение отбирать мяч, потому что «Спартак-2» хорошо его держит. Мы сумели забить, и этот гол позволил нам во втором тайме играть по счету. Хорошо, что добились победы. Поздравляю команду и болельщиков.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:53
Торпедо рвется в Премьер-Лигу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:37
Дела у Сергея пока идут неплохо. Вот еще опыта поднаберется и можно в ЦСКА перебираться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:00
Вы тоже не плохо справляетесь
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