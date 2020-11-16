Игнашевич: «„Спартак-2“ хорошо держит мяч»

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал победу над «Спартаком-2» в матче 22-го тура ФНЛ .

Сложная игра. Именно к такой мы и готовились, понимали, что ребята из «Спартака-2» прошли хорошую спартаковскую школу. Что-то похожее, я уверен, будет и с «Краснодаром-2». Нужно было показать не только характер и мастерство, но и умение отбирать мяч, потому что «Спартак-2» хорошо его держит. Мы сумели забить, и этот гол позволил нам во втором тайме играть по счету. Хорошо, что добились победы. Поздравляю команду и болельщиков.