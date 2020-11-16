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Губерниев: «Дзюбы точно не хватало впереди»

сегодня, 09:40
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Нужно пробовать Сафонова, но тренеру виднее. Отметим, что Дзюбы точно не хватало впереди. Говорили и про Головина, но про его травму известно давно. Классная команда даже с учетом удаления не может так рассыпаться, в течение нескольких минут пропустив два гола. В качестве положительного момента отмечу, что команда не опустила руки и продолжала сражаться.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:40
Главное,что ваш Артемка удовлетворен...сам,без чьей либо помощи...)))
kts
kts
сегодня в 12:18
Бесит
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:07
Когда же наконец уберут этого губастого лыжника от футбола подальше?
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:58, ред.
А чего все расстраиваются, что Дзюба не играл? Сам виноват, получил удаление за игру рукой и пропускал матч. Ничего, вернется и сыграет еще.
А еще меня интересует вопрос, губошлеп теперь на постоянной основе футбол будет комментировать? Я из за него когда биатлон смотрю на евроспорт переключаю, чтобы не слышать.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 11:47
тут уже губерниева постят))) ахаха
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:40
Не желая того, г-н Губерниев тяжёлым катком прошёлся по нашей сборной, заявив, что она недееспособна в связи с отсутствием одного (!) игрока.
Serdar Pashakow 1
Serdar Pashakow 1
сегодня в 11:39
Без него даже команда лучше выглядела, ато все через него хочет, игру ломает, "дайте мне, дайте мне" если на блюдочке поднесут забивает, а так теряет мячи. Вчера неплохо сыграли в нападени.
JackNorz
JackNorz
сегодня в 11:35
По мнению Губерниева, Дзюбы не хватало, потому что только он мог погонять Черчесова...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:32
У Дзюбы все впереди , не отвлекайте его от любимого занятия !
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 11:31
Губа и биатлонистам осточертел) Балабол всея Руси.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:30
Губошлеп , пшел быты куда подальше , комментатор кукуевый
alex074
alex074
сегодня в 11:29
Губерниев, иди биатлон комментируй и не лезь в футбол, это не твоя стезя...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:22
16и!!!
Когда увольняли медсестру из Тулы, которой было жарко и она разделась под скафандром, вы все молчали.
Когда загнобили учительницу за фото в купальнике, где вы были?
Зато за клоуна впряглись.
stavr74
stavr74
сегодня в 10:41
у дзюбы РУКИ заняты
одна лысого гоняет
другая снимает
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:40
Ну как же не обелить в очередной раз пешехода? Губерниев мегаэкспертом стал в нынешнем позорном футболе
Faustello
Faustello
сегодня в 10:36
Любитель губешек Бё не на шутку увлекся теребунькой))
зигзаг
зигзаг
сегодня в 10:34
Начали оправдания искать ))) Да потому что слабые, поэтому и проиграли
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:30
Петух петуха выгораживает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:27
Мы знаем, надеемся, верим и ждем,
До74т и выйдет на поле Артем!
Ведь с нами Артемки железный кулак!
Antikony
Antikony
сегодня в 10:27
Что можно было ожидать от сборной, костяк которой составляют игроки команды с седьмого места?
alex074
alex074
сегодня в 10:11, ред.
Ага...Не хватало Зюбы, "наконечника" атаки. Усатый чабан отправил его натачивать наконечник.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 10:03
А при чём тут "классные команды" и вчерашняя игра?
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov
сегодня в 10:01
Решение вопроса по ставкам с ТБ/ТМ в процессе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Главное, внутриМКАДные удовлетворены отсутствием Дзюбы...
shlomo
shlomo
сегодня в 09:58
Вот только этого мнения не хватало......вечно влезет Дима куда не надо...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:54
вот и займитесь с ним биатлоном))) а в футбол не лезь))) нам ловчева с орлом хватает)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:54
У кого-то в голове не хватает наверное у Дзюбы.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:52
Телеведущие, шоу бизнес, ЛГБТ сообщество изо всех сил пытаются всем внушить что без Дзюбы сборная России пропадёт и что Дзюба этакий мессия. Но все эти защитнички оказывают Дзюбе медвежью услугу
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 09:47
Биатлонист какое отношение имеет к футболу. ..если не хватало драчуна...тогда иди гоняй с ним лысого вместо,тоже мне эксперт...
beefs
beefs
сегодня в 09:43
не ответа, не привета, молодцы, админы, так держать!!!
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