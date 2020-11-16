Губерниев: «Дзюбы точно не хватало впереди»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.
Нужно пробовать Сафонова, но тренеру виднее. Отметим, что Дзюбы точно не хватало впереди. Говорили и про Головина, но про его травму известно давно. Классная команда даже с учетом удаления не может так рассыпаться, в течение нескольких минут пропустив два гола. В качестве положительного момента отмечу, что команда не опустила руки и продолжала сражаться.
А еще меня интересует вопрос, губошлеп теперь на постоянной основе футбол будет комментировать? Я из за него когда биатлон смотрю на евроспорт переключаю, чтобы не слышать.
А еще меня интересует вопрос, губошлеп теперь на постоянной основе футбол будет комментировать? Я из за него когда биатлон смотрю на евроспорт переключаю, чтобы не слышать.
Когда увольняли медсестру из Тулы, которой было жарко и она разделась под скафандром, вы все молчали.
Когда загнобили учительницу за фото в купальнике, где вы были?
Зато за клоуна впряглись.
Когда увольняли медсестру из Тулы, которой было жарко и она разделась под скафандром, вы все молчали.
Когда загнобили учительницу за фото в купальнике, где вы были?
Зато за клоуна впряглись.
одна лысого гоняет
другая снимает
одна лысого гоняет
другая снимает
До74т и выйдет на поле Артем!
Ведь с нами Артемки железный кулак!
До74т и выйдет на поле Артем!
Ведь с нами Артемки железный кулак!