Губерниев: «Дзюбы точно не хватало впереди»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Нужно пробовать Сафонова, но тренеру виднее. Отметим, что Дзюбы точно не хватало впереди. Говорили и про Головина, но про его травму известно давно. Классная команда даже с учетом удаления не может так рассыпаться, в течение нескольких минут пропустив два гола. В качестве положительного момента отмечу, что команда не опустила руки и продолжала сражаться.