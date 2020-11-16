ГлавнаяНовости

Генич: «Почему вместо Заболотного вышел Ерохин, а не Соболев?»

сегодня, 09:11
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Вопрос к тренерскому штабу — почему вместо Заболотного вышел Ерохин, а не Соболев? Да, у полузащитника «Зенита» замечательная статистика в последних матчах, и удача ходит за ним уже два месяца. Но учитывая то, что мы играли с территориальным преимуществом даже в меньшинстве, наверное, напрашивался выход Соболева. Почему этого не случилось — может рассказать только Станислав Саламович.

Все новости
Гаджиев: «Мы сами привезли себе три гола»
Сегодня, 12:36 Комментарии3
Шварц: «„Динамо“ — это не шаг назад в моей карьере»
Сегодня, 12:26 Комментарии5
Игнашевич: «„Спартак-2“ хорошо держит мяч»
Сегодня, 12:00 Комментарии3
Олссон: «„Краснодар“ проиграл пять матчей подряд, это было тяжело»
Сегодня, 11:18 Комментарии16
Павлюченко: «Польский арбитр поставил пенальти, которого близко не было»
Сегодня, 10:45 Комментарии17
Ловчев: «Мы немного недооценили Турцию»
Сегодня, 10:18 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 12:44
Я болею за ЦСКА и конечно же хотел бы увидеть Чалова и Облякова вчера. Да, Чалов не так часто забивает, и Обляков тоже, он ведь полузащитник, НО.... у них отличное взаимопонимание на поле и создают моменты. Вот именно эти моменты и должен реализовать такой подвижный столб, как Соболев. В отличае от Заболотного, Соболев очень много двигается, идет на таран, путает соперника и т.д.... Ерохин тоже хорош, но он игрок момента, эпизода, а не чистый форвард. Так что согласен с Геничем, в сборной, нет место "любимчиков" и тем более клубных пристрастий, тут нужно побеждать любой ценой, тем более в такой ситуации, как вчера.
Это моё личное мнение.....
Zak11
Zak11
сегодня в 12:30
Меня смутило что на контрольный матч с Турцией выпустили Зеболотного. Да и вообще к Черчесову все больше вопросов стало появляться.
plusnindimon
plusnindimon
сегодня в 12:23
Дак может и тренером Генича поставить, а то обиделся что своего не выпустили.
DEIVID
DEIVID ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 12:21
Он создал больше за свои 30 минут чем всякие Чаловы с Модовой и Зеболотные во вчерашней игре.
DEIVID
DEIVID ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 12:20
В чем уступает? В умение играть головой? Это полный бред. И голевое чутье у Соболева выше чем у всяких Ерохиных.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 12:10
А кто с Молодовой сыграл хорошо?!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Добряк (раскрыть)
сегодня в 12:08
Ну тогда ,по твоей логике,должна на поле снгодня выходить молодежка т.к в прошлую игру вся команда была никакущей!!!!!!!!!!!!!!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:50
Меня смущает почему вышел ЗеБолотный с самого начала матча? Вообще ничего не показал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:46
Усач не умеет рассказывать он может только умничать.
bacek15
bacek15
сегодня в 11:44
Всё просто: чем дольше Соболев на лавке, тем он злее. Поэтому он выйдет с сербами и всех порвёт! (как Тузик грелку)
brauning.86
brauning.86
сегодня в 11:42
Патамушта кабинетные герои
Должны играть в сборной
Иначе усатому мухой найдут замену
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 11:38
Просто потому что он лучше этого симулянта
Блоссия
Блоссия
сегодня в 11:36
Я бы задала вопрос иначе: почему вообще в стартовом составе вышел Заболотный?
В РПЛ у него 3 гола за 13 матчей. Супернападающий?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:17
Кажется с Молдовой Соболев ударил по мячу 2 раза и не попал в створ ворот. Что за него так разволновались? Генич в чем вопрос? Может Молдове забивать было в подлую как слабому, а на турок тело горело?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:12
Задавать такие вопросы можно только тренеру, который дружит с логикой, а в данном случае это вопрос в пустоту.... Так же как и вопрос о любви к реликвиям в лице Жиркова...... Тренер поражен манией величия и он не снизойдет до ответа не такие глупые вопросы....
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:12
Да что вы до газпрома приелись ) люди которые учились и работают в газпроме деньги получают и не плохие.(и пенсии заработали достойные ) Учиться надо было, а у вас газпром во всем всегда виноват)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 11:07
Да потому что как тренер и бывший вратарь))) никудышный))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 11:03, ред.
Знаток??? Если Зобнин Рома ноль то кто тогда ОЗДОЕВ ???? Отвечу тебе Оздоев ниже нуля МИНУС для Сборной.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:01
Не пойму , как вообще Ерохин оказался в Сборной..??? По протеже газдрочпрома...???
Лакшери
Лакшери
сегодня в 11:00
Нам изобнина с джикией хватило. Зобнин так вообще 0 полный
Лакшери
Лакшери
сегодня в 10:59
Может потому что соболь уступает Ерохину во всем? Не понятно вообще каким образом это недоразумение в сборную попало
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:58
Ответ на этот вопрос - Артемка Дзюба. Который не терпит конкуренции.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 10:52
Что из Газпрома накукарекают усатому, то он и исполняет
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 10:50
Какие у зенита могут быть "важные матчи"?? Что у него сейчас в приоритете, битва за 4-е, групповое, лигачемпионское место??! Ахаха
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:47
Потому что это сборная друзей Стаса
Red blu
Red blu
сегодня в 10:33
Нелепое удаление спутало нашей сборной все планы на игру.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:31
Проиграли из за зенитовских игрочишек.
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 10:30, ред.
Почему вместо бревна манекенного не выпустил бревно скалозубое совсем не понятно?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:26
Почему вместо нападающего выпустил заболотного
Добряк
Добряк
сегодня в 10:22
Потому что Соболева показал свой топ-уровень в прошлой игре...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100