Генич: «Почему вместо Заболотного вышел Ерохин, а не Соболев?»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Вопрос к тренерскому штабу — почему вместо Заболотного вышел Ерохин, а не Соболев? Да, у полузащитника «Зенита» замечательная статистика в последних матчах, и удача ходит за ним уже два месяца. Но учитывая то, что мы играли с территориальным преимуществом даже в меньшинстве, наверное, напрашивался выход Соболева. Почему этого не случилось — может рассказать только Станислав Саламович.