Ловчев: «Мы немного недооценили Турцию»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.
Если разбирать судейство, то ошибки были, если разбирать нашу игру, то мы немного недооценили Турцию. Когда мы теряем Фернандеса, Головина и Дзюбу… У нас не так будет игра идти. Я внимательно посмотрел — мы все три гола себе привезли.
Первые два гола пропустили из-за того, что Черсесов вовремя не отреагировал на удаление Семёнова и не закрыл его зону. Третий гол был забит с пенальти, которого не было, "спасибо" полякам.
Наоборот наши серьёзно подошли к игре и с первых до последних минут контролировали игру, кроме злополучного отрезка в середине первого тайма.
Если бы не знал, что Ловчев в прошлом был футболист, подумал бы, что какой то дворник алкоголик рассуждает о футболе! С пьяну и не то покажется, даже если посмотрел внимательно.
Первые два гола пропустили из-за того, что Черсесов вовремя не отреагировал на удаление Семёнова и не закрыл его зону. Третий гол был забит с пенальти, которого не было, "спасибо" полякам.
Наоборот наши серьёзно подошли к игре и с первых до последних минут контролировали игру, кроме злополучного отрезка в середине первого тайма.
Если бы не знал, что Ловчев в прошлом был футболист, подумал бы, что какой то дворник алкоголик рассуждает о футболе! С пьяну и не то покажется, даже если посмотрел внимательно.