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Ловчев: «Мы немного недооценили Турцию»

сегодня, 10:18
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Если разбирать судейство, то ошибки были, если разбирать нашу игру, то мы немного недооценили Турцию. Когда мы теряем Фернандеса, Головина и Дзюбу… У нас не так будет игра идти. Я внимательно посмотрел — мы все три гола себе привезли.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:53
Скорее себя переоценили
cska1948
cska1948
сегодня в 11:44
У Черчесова не было плана на игру в меньшинстве, пока разбирались что к чему пропустили два мяча, что и предопределило исход матча.
alex074
alex074
сегодня в 11:44
Турцию недооценили??? И так на протяжении 5 последних матчей. Может дело всё-таки в профессионализме исполнителей или может и в компетенции тренерского штаба? Одни не могут воплотить в жизнь, то что нафантазировали другие...Другими словами, Усатый чабан и Ко, СКОЛЬКО ИЗ *ОВНА НЕ ЛЕПИ, ВСЁ РАВНО КОНФЕТКИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:36, ред.
Евгений Серафимович, в комментарии вы противоречите сами себе, не замечая этого и всё смешав в одну кучу. С ваших слов мы поняли, что сб. России недооценила турок только потому, что не играли Головин, Фернандес и Дзюба. Это как прикажете понимать?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:19
Ловчем совсем в маразм впал или как?
Первые два гола пропустили из-за того, что Черсесов вовремя не отреагировал на удаление Семёнова и не закрыл его зону. Третий гол был забит с пенальти, которого не было, "спасибо" полякам.
Наоборот наши серьёзно подошли к игре и с первых до последних минут контролировали игру, кроме злополучного отрезка в середине первого тайма.
Если бы не знал, что Ловчев в прошлом был футболист, подумал бы, что какой то дворник алкоголик рассуждает о футболе! С пьяну и не то покажется, даже если посмотрел внимательно.
drug01
drug01
сегодня в 10:40
Надо всегда давать игре объективную оценку!
STVA 1
STVA 1 ответ Свиноконь (раскрыть)
сегодня в 10:34
Ну да... Что написать фиолетово, лишь бы пукнуть в сторону КБ.. За Спартак не топлю)))
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 10:28, ред.
Зато чабан сильно переоценил игроков тарасовской команды.
beefs
beefs
сегодня в 10:24
мы себя переоценили...
ДСА
ДСА
сегодня в 10:22
Теперь бы Сербию не переоценить.
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