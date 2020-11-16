Ловчев: «Мы немного недооценили Турцию»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на поражение сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Если разбирать судейство, то ошибки были, если разбирать нашу игру, то мы немного недооценили Турцию. Когда мы теряем Фернандеса, Головина и Дзюбу… У нас не так будет игра идти. Я внимательно посмотрел — мы все три гола себе привезли.