Павлюченко: «Польский арбитр поставил пенальти, которого близко не было»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о поражении сборной России от команды Турции в Лиге Наций.
Вчерашние арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча. Польский арбитр нагло убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.
Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу.
Если учесть , что играли то неплохо в атаке и будь мы в полном составе и пенальти могло не быть. Все началось с Оздоева и Семенова. Если бы Черчесов выпустил сильнейших , а не лавочников, все могло закончится еще в первом тайме.
Но уж слишком много "если ". Играть надо сильнейшими, а не теми , кто симпатичен Черчесову. Поражение - это вина главного тренера.
Всем здоровья.
Если учесть , что играли то неплохо в атаке и будь мы в полном составе и пенальти могло не быть. Все началось с Оздоева и Семенова. Если бы Черчесов выпустил сильнейших , а не лавочников, все могло закончится еще в первом тайме.
Но уж слишком много "если ". Играть надо сильнейшими, а не теми , кто симпатичен Черчесову. Поражение - это вина главного тренера.
Всем здоровья.