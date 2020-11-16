Павлюченко: «Польский арбитр поставил пенальти, которого близко не было»

Экс-форвард «Спартака» рассказал о поражении сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Вчерашние арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча. Польский арбитр нагло убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.

Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу.