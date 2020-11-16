ГлавнаяНовости

Павлюченко: «Польский арбитр поставил пенальти, которого близко не было»

сегодня, 10:45
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко рассказал о поражении сборной России от команды Турции в Лиге Наций.

Вчерашние арбитры матча — негодяи. Обидно, когда выходят играть в футбол, а тут появляется человек в черной форме и начинает свой концерт и этим влияет на результат матча. Польский арбитр нагло убил вчера нашу сборную. Он ставит пенальти, которого близко не было. Удалил Семенова, которого ни за что не надо было удалять. Просто не понимаю, как так можно влиять на игру и на результат, еще и чувствовать после этого себя хорошо.

Можно сделать вывод, что польские арбитры убили игру. Поляки русских не любят, это сразу были видно по матчу.

Все новости
Гаджиев: «Мы сами привезли себе три гола»
Сегодня, 12:36 Комментарии3
Шварц: «„Динамо“ — это не шаг назад в моей карьере»
Сегодня, 12:26 Комментарии5
Игнашевич: «„Спартак-2“ хорошо держит мяч»
Сегодня, 12:00 Комментарии3
Олссон: «„Краснодар“ проиграл пять матчей подряд, это было тяжело»
Сегодня, 11:18 Комментарии16
Ловчев: «Мы немного недооценили Турцию»
Сегодня, 10:18 Комментарии9
Губерниев: «Дзюбы точно не хватало впереди»
Сегодня, 09:40 Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 12:10
Чего теперь причитать, было пенальти или не было, было удаление или не было...Эпизод заигран и матч ушел в историю. Остался результат, который не удовлетворительный...И это наряду с тем, что и игры то собственно не было. Так мышиная возня.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 12:02
Конечно русофобия) Такая квалификация свистуна. Не надо косячить на ровном месте.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:00
Удаление было не справедливым
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:49
Надо Карасеву сказать: как будет поляков судить, что бы отомстил.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:49
Валить все на арбитра глупо. Если бы Семенов не получил К/К , все могло бы быть по другому. Если бы глупо не потеряли турка в штрафной, то не пропустили бы первый гол. Если бы Черышев бездарно не подарил мяч сопернику, а потом даже не побежал за ним , не было и второго гола.
Если учесть , что играли то неплохо в атаке и будь мы в полном составе и пенальти могло не быть. Все началось с Оздоева и Семенова. Если бы Черчесов выпустил сильнейших , а не лавочников, все могло закончится еще в первом тайме.
Но уж слишком много "если ". Играть надо сильнейшими, а не теми , кто симпатичен Черчесову. Поражение - это вина главного тренера.
Всем здоровья.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:28
А что вы ожидали от поляков? Нам ещё в Сербии играть при их судействе, хоть и с другими исполнителями.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:27, ред.
Пенальти - 50Х50, на усмотрение арбитра, так как оба футболиста коснулись мяча одновременно. Хотелось бы пожелать нашим футболистам принимать отрицательные результаты с достоинством, а не прыгать вокруг арбитра, как горные козлы, спрашивая по каждому поводу после свистка, что случилось ?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:27
Не наиграли на победу. Поэтому и продули. Лично меня, больше удивили не решения арбитра, а замены Черчесова.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:24
Все негодяи, только чабанская сборная опять в ...опе!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:14
Негодяй Оздоев...весь матч косячил....мы даже в меньшинстве могли забить...но почему то не захотели....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:13
Возможно польский арбитр и несколько с предубеждением отнесся к России, но как разобрали вопрос, основание чтобы показывать красную карточку и давать пенальти были. Остается только не ныть, как Луческу в "Зените", а просто пойти и обыграть сборную Сербии. Все равно танки к польским границам никто стягивать не собирается.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 10:57
Пережитки прошлого
Поляки нас сейчас не любят куда меньше, чем те же украинцы
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:56
В российском футболе появилось новое ругательство..."польский арбитр"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:54
Судья был продажный к....!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:54
Куда только Дюков смотрел когда судей назначали.
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 10:53
НАРОД ОБЪЯСНИТЕ ТЕМНОМУ ПОЧЕМУ В ИГРЕ : ИТАЛИЯ-ПОЛЬША МНЕ НЕ ДАЛИ ОЧКИ? Я ПОСТАВИЛ ТОТАЛ МЕНЬШЕ (2.5) СЧЕТ ИГРЫ 2:0 !!???В ЧЕМ ДЕЛО!!???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:45
Негодяй одним словом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100