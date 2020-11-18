Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах

В матче 6-го тура Лиги Наций сборная Германии уступила Испании со счётом 0:6.
Это крупнейшее поражение в официальных матчах в истории немецкой команды. Самое крупное поражение в истории Бундестим произошло в 1909 году в товарищеской игре с Англией (0:9).
Отставка Лёва может легко последовать через какое-то время. За 14 лет он смог добиться больших успехов со сборной, но это уже не первый провал, да и последние два-три года, несмотря на в целом хорошие результаты Германии, немцы не играют слишком уж хорошо, и видны серьёзные тренерские просчёты. Тем не менее, он может и остаться, дела у сборной Германии идут в целом хорошо, но это разгромное поражение явно подорвало доверие в тренера, которые и так уже какое-то время не слишком высокое, и может стать одном из причин фундаментальных изменений в сборной Германии.
Ещё предстоит увидеть какое будущее ждёт сборную Германии, возможно оно и не такое уж светлое.
Отставка Лёва может легко последовать через какое-то время. За 14 лет он смог добиться больших успехов со сборной, но это уже не первый провал, да и последние два-три года, несмотря на в целом хорошие результаты Германии, немцы не играют слишком уж хорошо, и видны серьёзные тренерские просчёты. Тем не менее, он может и остаться, дела у сборной Германии идут в целом хорошо, но это разгромное поражение явно подорвало доверие в тренера, которые и так уже какое-то время не слишком высокое, и может стать одном из причин фундаментальных изменений в сборной Германии.
Ещё предстоит увидеть какое будущее ждёт сборную Германии, возможно оно и не такое уж светлое.