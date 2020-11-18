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Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах

18 ноября 2020, 01:13
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

В матче 6-го тура Лиги Наций сборная Германии уступила Испании со счётом 0:6.

Это крупнейшее поражение в официальных матчах в истории немецкой команды. Самое крупное поражение в истории Бундестим произошло в 1909 году в товарищеской игре с Англией (0:9).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Брулин (раскрыть)
18 ноября в 15:53
это получается,что Флик был в амплуа серого кардинала?
Брулин
Брулин
18 ноября в 11:48
Просто как факт. С 2006 по 2014 ассистентом Лева был Флик. На всех крупных турнирах в призах. С того времени поступательная деградация сборной. Жду новостей про его увольнение. Сам судя по всему он не уйдет.
galem72
galem72
18 ноября в 10:57
Может, хоть сейчас в DFB задумаются над присутствием Лёва.
Kirgudu
Kirgudu
18 ноября в 10:35, ред.
Лучшая дырка за последние 40 лет ёще считает себя крутым?Хотя лучший из самых дырявых это точно.
ATG
ATG
18 ноября в 10:29, ред.
Испания могла забивать еще больше. Наконец немцев приструнили. Сборная Г не впечатляет ещё с 2018 года. Лёву нужно уходить, прогресса невидать, и это при их составе
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 10:28, ред.
Это, конечно, унижение. По самооценке должно сильно немцев ударить.
"Лучшему вратарю за последние 40 лет" за обе руки накидали.
No problems
No problems
18 ноября в 10:25
Беспощадно разобрались.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ шацк (раскрыть)
18 ноября в 10:00
а может это уже и не футбол?!
Ternan
Ternan
18 ноября в 09:39
А может дело и не в Леве а в том графике, в каком этой осенью играются матчи? Многие жалуются на его плотность и то, что игры стали более непредсказуемыми
Raamtvall
Raamtvall
18 ноября в 08:57
Как там "лучший вратарь за 40 лет" поживает? 79али всей сборной, да ещё и с одним номинальным напом, не то, что у турко-поляков - всякие чёрные распиаренные. И не просто в 6 мячей, а загоняли тряпками по полю - дикий перевес во владении и ударах, псевдонемцы даже в створ не пробили! Жалкие 2 удара в сторону ворот. Тотальный позор, даром что турнир полуподвальный - матч менее официальным от этого не становится.
Homelander
Homelander
18 ноября в 08:48
Надо пересмотреть эту испанскую по...у . Неожиданно Энрике немцев уничтожил под основание Рейхстага!
halfbeek
halfbeek
18 ноября в 08:26
Вернулись волку овечьи слезы. Для меня всегда праздник когда наклоняют Германию, а при 0 -6 это суперпраздник.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
18 ноября в 08:25
не знаю с кем немцы рубятся в инете на форумах у кого больше...с голландцами, может с бритами...но после такого ахтунга, дойчен-тролли все в ковиде
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 08:02
по поводу Германии,так вот этот матч вообще не должен был состояться,по причине того,что немцы должны быть в Лиге Б.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 08:01
Испания отквиталась за Каталонию,так что радужные карнавалы должны пасть на колени и умолять остаться в составе фурии.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ cska vperiod (раскрыть)
18 ноября в 08:00
а Ювентус то тут причём? Тут вся ответственность на сардельках.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 07:59
смотрю,что немецкие голкиперы,какие то дырявые, один Восемь пропустил, другой - Шесть, даже Буффон себе такого не позволял.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 ноября в 07:54
Такое рано или поздно случается со всеми. Не думаю, что это конец Германии, они сумеют сделать правильные выводы.
Я на стреме
Я на стреме
18 ноября в 07:44
помнится в рыцарском романе Сервантеса, ветреные мельницы и то продуктивней наскокам хитроумного идальго противостояли
nikoladolgov
nikoladolgov
18 ноября в 07:43
Да уж..... Это вам не Бразилия !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ КЭТиК (раскрыть)
18 ноября в 07:23
Это совсем не одно и тоже,Германия разгромила Бразилию в плей-офф чемпионата мира,причем на их же земле...!!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Тео Джонс (раскрыть)
18 ноября в 07:22
Вы к сожалению не понимаете лексическое значение тех слов,что употребляете,да факто это ОФИЦИАЛЬНЫЙ матч!!!
шацк
шацк
18 ноября в 07:05, ред.
Это этих испанцев не так давно хохлы хлопнули? Что то странное происходит в футболе...
Triem
Triem
18 ноября в 06:52
Честно говоря говоря не удивлен. Был бы это ЧМ тогда бы удивился, да и то немного.
valt134
valt134
18 ноября в 06:44
Пощечина, причём наотмашь...
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 06:12
И на старухе бывает проруха.
RoninSibir
RoninSibir
18 ноября в 05:54
Позорище!
Bon Scott
Bon Scott
18 ноября в 05:50
Глотаен унд сосуллен
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 04:52
Посмеялись над Бразилией 7-1, теперь и над ними посмеются.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 ноября в 03:32
Слив какой то
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