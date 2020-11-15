Рамос в шаге от мирового рекорда. Но Роналду может составить ему конкуренцию

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сегодня, 18:30

Серхио обошел Буффона, а «Соккер.ру» вспоминает других любимцев публики.

Весёлые новости, что 1 января Рамос и Месси, которые станут свободными агентами летом следующего года, получат предложения от «Манчестер Сити», напоминают о крутости легенд.

Луис Энрике прав – если бы против Швейцарии назначили третий пенальти, то его после двух промахов пошел бить снова Рамос. Серхио точно исполнил 25 приговоров подряд, что говорит о характере лидера сборной Испании.

Капитан стабилен, вчера поставил рекорд Европы по матчам за сборную – 177 поединков. Вспомним главных гвардейцев контиента, ведь среди них полно любимцем публики.

Испания. Серхио Рамос – 177 поединков; Икер Касильяс – 167 игр

Капитан и невероятно результативный центральный защитник первый матч за сборную сыграл в 2005-м году, будучи фланговым защитником, как и Пуйоль в юности. Но с правого края успешно перешел в центр, выиграл два Евро и звание чемпиона мира. И вчера обошел Буффона. Бускетсу надо сыграть 57 матчей, чтобы сравняться с Серхио. Другие легенды — Касильяс, Хави и Иньеста остались далеко позади. Рамос может поставить мировой рекорд. Пока выше всех Ахмед Хассан из Египта с 184 матчами. Есть конкуренты из Омана и Кувейта, но не случайно Гвардиола хочет заполучить 34-летнего защитника. Форма Серхио позволяет играть до сорока, как Мальдини с Костакуртой.

Италия. Джанлуиджи Буффон – 176 игр

Вратарям проще собирать матчи за сборную? Не совсем. У Буффона в юности хватало крутых конкурентов в сборной. Пальюка, Перуцци, Тольдо, Аббьяти и Антониоли попадали в заявки на крупные турниры. Но Джанлуиджи вырос в одного из величайших голкиперов, стал чемпионом мира. И завязал со сборной, не отыграется в погоне с Рамосом. Зато заметно обошел Каннаваро, Мальдини, Де Росси, Пирло и Дзоффа – других великих гвардейцев «Скуадры».

Португалия. Криштиану Роналду – 169 матчей

Единственный, кто достаточно упрямый, чтобы взять мировой рекорд. Рамос тоже не собирается бросать сборную. В будущем бывшие напарники по «Реалу» могут выйти на первые два места в истории футбола. Для форварда сыграть 169 матчей в европейской сборной – мировой рекорд, еще один в коллекции Роналду. Криштиану опережает Моутиньо, Фигу и Пепе среди португальцев.

Латвия. Виталий Астафьевс – 167 вызовов

Как в случае со сборными Ближнего Востока, в Европе тоже есть рекордсмены, чьи имена ничего не скажут широкой публике. Уроженец Риги и многократный чемпион Латвии в составе «Сконто» играл в полузащите. Провел за сборную 167 поединков, что равно показателю Касильяса и позволяет Виталию быть в пятерке среди европейцев. Астафьевс и в России поиграл – один сезон за «Рубин». Закончил со сборной в 2010-м, его помнят лишь болельщики со стажем.

Эстония. Мартин Рейм – 157 поединков

Упрямые и целеустремленные балтийцы в списке. Хавбек Мартин Рейм собрал за 17 лет выступления за сборную Эстонии внушительное количество матчей. Добавить игр за счет финальных частей крупных турниров, как Рамос или Роналду, не мог, поэтому его достижение впечатляет еще сильнее. Эстонцы доверяли Мартину — 14 голов и полторы сотни поединков.

Германия. Лотар Маттеус – 150 матчей

Еще один обладатель «Золотого мяча» в списке величайших гвардейцев, как и Роналду. Маттеус являлся великим полузащитником, что позже имел опыт в центре защиты. Умнейший футболист, видел поле, понимал суть игры и оказался самым выносливым из немцев. Впечатляет, что рекордсмена, который завершил выступления 20 лет назад, никто не обогнал. Ближе всех был Клозе, но остановился на отметке в 137 матчей. Странно, что у Нойера всего 92 игры, но такова конкуренция у немцев. Только Лотар в европейском топ-10.

Швеция. Андерс Свенссон – 148 игр

Четырнадцать лет хавбек, известный по выступлениям за «Саутгемптон», представлял родную страну. После завершения карьеры работает футбольным комментатором на ТВ, а на поле в желтой футболке отличился 21 раз, а самое главное – остановился в шаге от отметки в 150 игр. Если бы Златан не бросил играть за Швецию, то мог побить этот рекорд, а так только у Себастьяна Ларссона есть шансы. Но вряд ли успеет, хавбеку АИКа уже 35 лет.

Ирландия. Робби Кин – 146 матчей

Робби Кин, собравший внушительный список из 146 матчей и 68 голов, в представлениях не нуждается. Каждый фанат АПЛ знает, что это бывший форвард «Лидса», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». В «Интере» в юности не заиграл, зато в АПЛ забивал много и часто. Представлял много клубов, продуктивно заглянул в футбольный Лос-Анджелес – был результативным в составе «Гэлакси».

Украина. Анатолий Тимощук – 144 вызова

Замыкает европейскую десятку тренер «Зенита». Ниже Тимощука идет швед Равелли, грек Карагунис, немец Клозе, финн Литманен, ирландец Гивен. Все завершили карьеры, так что в обозримом будущем Анатолия из первой десятки европейских гвардейцев может выбить только один человек – Модрич. Также есть теоретически шансы у Моутиньо, хотя уже по этому списку видно – непросто сыграть более 140 поединков в европейской сборной, нужно доверие разных тренеров, стабильность и железное здоровье.

Рекордсмены других известных сборных

Бельгия. Лидирует Вертонген – 120 матчей, но может собрать еще двадцать, ведь защитники долго играют. Витсель на втором месте – 109 игр. Эден Азар и Алдервейрелд замыкают четверку тех, кто добрался до сотого матча.

Франция. Первый – Тюрам, у Лилиана 142 матча за «трехцветных». Дальше идет Анри, но у Льориса есть шанс в итоге стать лидеров всех времен. Но для этого надо играть еще года четыре, а Уго уже 33, надо активнее собирать матчи.

Англия. Шилтон на первом месте – 125 игр, Руни не смог побить рекорд – остановился на отметке в 120. Зато обошел Бекхэма – 115 игр. Кстати, исторически первым, кто собрал 100 «кепок» сборной в истории был англичанин – Билли Райт. И теперь лишь 9-й, Лэмпард, Бобби Чарльтон, Коул, Мур и Джеррард выше.

Нидерланды. Снейдер – первый, 134 матча за плечами. Ван дер Сар идет следом – 120 игр. Франк де Бур, ван дер Ваарт, ван Бронкхорст, Кейт, ван Перси и Коку тоже собрали более ста матчей. Как видите, часто речь о рекордсменах 21 века, не чужих вам футболистах.

Россия. В мировом масштабе много матчей за сборную это 100. Так что рекорд Рамоса – на 77 больше, впечатляет. Но среди россиян можно выделить рекордсмена Игнашевича (127 поединков) и Онопко (113). Также нельзя забывать про Акинфеева, который еще мог играть за сборную и бить рекорды защитников, но остановился на красивой отметке в 111 игр.

Кроме названных и Василия Березуцкого, сто игр может собрать Юрий Жирков – сейчас у него 98 игр, с сербами может отпраздновать юбилей, надеемся – победный.