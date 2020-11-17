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«Нойер — лучший вратарь за последние 30-40 лет». А как же Кан, Буффон и Касильяс?

сегодня, 15:25
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Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
Нойер Мануэль
Нойер Мануэль
Вратарь
Касильяс Икер
Касильяс Икер
Вратарь
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«Соккер.ру» ищет зерно истины в спорном утверждении Бернда Лено.

Вратарь сборной Германии Бернд Лено восхитился своим коллегой и конкурентом в сборной Германии, что не возбраняется, а потом, словно в попытке преувеличить мастерство человека, из-за которого сидит в запасе, назвал Мануэля Нойера лучшим вратарем в новейшей футбольной истории. И с этим уже сложно однозначно согласиться:

Я очень хорошо знаю, с кем мне приходится конкурировать. Впереди меня в сборной находится лучший вратарь в мире. Я думаю, что Мануэль — лучший голкипер за последние 30-40 лет.

На самом деле, Бернд Лено — даже не второй номер в сборной Германии. Вернее, он временно исполняющий обязанности дублера Нойера из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Забавно, как полярно с разницей почти в год высказались о Мануэле два его дублера. Лено — образец смирения и покорности, в то время как вратарь «Барселоны» не скрывает своих амбиций. Прошлой осенью он позволил себе такое высказывание:

Мне трудно найти объяснение в сложившейся ситуации, ведь в каждой игре я выкладываюсь на 100% и стараюсь сделать решение для тренеров сборной более сложным. Но они как будто не смотрят в мою сторону. Я установил цель: хочу стать основным вратарем в сборной Германии. Эта поездка в расположение национальной команды стала для меня тяжелым ударом, ведь мне снова не дали выйти на поле.

Мануэль Нойер и Йоахим Лёв тогда не стали делать трагедию из слов тер Штегена, попытались сгладить углы и напомнили, что в сборной Германии каждый должен делать то, что идет на пользу общему делу. Тот бунт тер Штегена запомнился, а после приторных высказываний Бернда Лено можно даже с удовольствием поспорить о принципах формирования вратарских бригад в сборных.

Идет ли на пользу команде присутствие в составе сразу нескольких альфа-вратарей, к числу которых, несомненно, относятся и Нойер, и тер Штеген? Или правильнее определиться с первым номером и создавать вокруг него свиту из понятливых и умеющих уступать ребят вроде Лено и Траппа? Здесь есть о чем подумать, но сильнее цепляет другая часть выступления Лено — та, где он называет Нойера сильнейшим голкипером в мире за последние 30-40 лет. Слишком смелое мнение, не так ли?

Если взять промежуток в 40 лет, то в сравнение попадет даже Дино Дзофф, выигравший чемпионат мира в 1982-м, но стык футбольных эпох пришелся на переход от 80-х к 90-м, поэтому немного упростим задачу и возьмем промежуток в 30 лет. Навскидку Мануэля Нойера легко включить в десятку лучших вратарей за последние три десятилетия, может быть, даже в пятерку, а если быть совсем смелым — в топ-3. Но назвать его абсолютно лучшим — слишком самонадеянно. Впрочем, мнение Бернда Лено имеет право на жизнь.

В любом случае нужно хоть на что-нибудь опираться, делая подобные заявления. Нойер выиграл больше всех трофеев? Нойер совершил больше всех сэйвов? Нойер сделал самый заметный вклад в развитие вратарского искусства, привнес в профессию инновационные технические решения и расширил вратарские горизонты? Нужно быть действительно невероятным, чтобы оставить позади Икера Касильяса, Джанлуиджи Буффона, Эдвина ван дер Сара, Петера Шмейхеля, Оливера Кана и Петра Чеха. Что выделяет Нойера в этой когорте сильнейших голкиперов?

Если говорить о трофеях, то здесь Нойер проигрывает соперничество Икеру Касильясу, который превосходит Мануэля и по числу побед в Лиге чемпионов, и по количеству трофеев в составе сборной. Оба чемпионы мира, но немец не выигрывал Евро, в то время как испанец делал это дважды, в том числе в качестве капитана «Красной Фурии». Что касается сэйвов и прочей вратарской статистики, то здесь у всех великих голкиперов будут выдающиеся цифры, а расхождения можно будет объяснить склонностью их команд к обороне/атаке.

Каждый из перечисленных выше выигрывал большие матчи, выручал в ответственные моменты и покорял вожделенные кубки. Как бы дико это ни звучало, но при сравнении футболистов, чьё величие доказано и не подвергается сомнению, статистические выкладки вообще не показательны. Допустим, если поднять статистику за все годы карьеры и выяснить, что Касильяс совершал в среднем 2.8 сэйва за игру, а Нойер — 2.4, для вас это станет конечной точкой спора? Думаю, что нет.

Величие нападающих проще измерить голами, вратарское искусство куда тоньше. Чтобы найти первого среди великих, нужно смотреть чуть глубже трофеев и цифр. И здесь действительно можно найти мощнейший аргумент в пользу Нойера. Касильяс и Буффон демонстрировали изумительную реакцию на линии, ван дер Сар с математической точностью просчитывал выходы из ворот, Кан был буйным лидером, и все они преуспели в управлении своими защитниками. Иными словами, названные конкуренты Нойера блестяще проявили себя в элементах игры, изобретенных до них.

Мануэль не менее хорош в классическом вратарском искусстве: у него прекрасная школа, отличные природные данные, присущая великим голкиперам смелость и молниеносная реакция. Но помимо этого Нойер расширил спектр задач вратарей на футбольном поле. Тренеры-новаторы давно мечтали, чтобы стражи ворот могли выполнять функции последнего защитника, но только у Мануэля оказалось достаточно скиллов и спортивного сумасшествия, чтобы реализовать себя в качестве «полевого вратаря».

Конкуренты Нойера высадились на футбольном Олимпе и заслужили вечный респект, но Мануэлю этого показалось мало, поэтому он решил построить башню на вершине горы. Сейчас каждого голкипера, который играет высоко и смело страхует защитников, сравнивают с немцем. При этом «играть как Нойер» — далеко не то же самое, что «быть Нойером». Приемы Мануэля расшифровали, но разве хоть кто-нибудь сумел их повторить на уровне оригинала? А сколько было неудачных попыток подражания… Нойер вывел игру вратарей на новую орбиту и остается лучшим в рамках обновленной парадигмы. Может быть, именно это делает его лучшим вратарем последних десятилетий?

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:11
Талант Нойера бесспорен. Но однозначно лучшим его не назвать, не робот все же. Порой действует слишком самонадеянно на выходах. Можно, к примеру, вспомнить матчи 1/8 с Ливерпулем. Иногда слишком рано заваливается в сторону. А идеальный голкипер в целом - утопия.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:52
Нойер не заслуживает такого высокого звания и далеко не безгрешен на поле

Тер Штеген действительно не хуже своего напарника.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 15:49
Буффон!!!!!!!!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 15:44
Я бы за буффона голос отдал
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 15:43
Все они номер один!!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:42, ред.
Спасибо за статью.....ну по поводу вратарской позиции за последние 30-40 лет и вопрос кто лучший всегда вызывало много споров и различных мнений.....не умаляя и не принижая как Нойера, так и многих других, но...наверное у каждого свой кумир в рамке...для меня лично (беру последние 30 лет) на первом месте все таки легенда итальянского футбола Буффонище......Джиджи - величайший вратарь всех времен, потому что ни один вратарь никогда не был так хорош так долго....его пик пришелся на чемпионат мира 2006 года, где он пропустил всего два гола на пути к четвертому триумфу Италии....он продолжает играть на высочайшем уровне в возрасте 42 лет....он всегда лидер своей команды....имеет множество званий, среди которых «Самый дорогой вратарь», «Лучший игрок Лиги Чемпионов», «Лучший вратарь года» и т.д. Помимо вратарского амплуа является выдающейся личностью, часто снимающийся в рекламных роликах и занимающийся благотворительностью....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:28
это не так))просто один из)))))
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