«Нойер — лучший вратарь за последние 30-40 лет». А как же Кан, Буффон и Касильяс?

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сегодня, 15:25

«Соккер.ру» ищет зерно истины в спорном утверждении Бернда Лено.

Вратарь сборной Германии Бернд Лено восхитился своим коллегой и конкурентом в сборной Германии, что не возбраняется, а потом, словно в попытке преувеличить мастерство человека, из-за которого сидит в запасе, назвал Мануэля Нойера лучшим вратарем в новейшей футбольной истории. И с этим уже сложно однозначно согласиться:

Я очень хорошо знаю, с кем мне приходится конкурировать. Впереди меня в сборной находится лучший вратарь в мире. Я думаю, что Мануэль — лучший голкипер за последние 30-40 лет.

На самом деле, Бернд Лено — даже не второй номер в сборной Германии. Вернее, он временно исполняющий обязанности дублера Нойера из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Забавно, как полярно с разницей почти в год высказались о Мануэле два его дублера. Лено — образец смирения и покорности, в то время как вратарь «Барселоны» не скрывает своих амбиций. Прошлой осенью он позволил себе такое высказывание:

Мне трудно найти объяснение в сложившейся ситуации, ведь в каждой игре я выкладываюсь на 100% и стараюсь сделать решение для тренеров сборной более сложным. Но они как будто не смотрят в мою сторону. Я установил цель: хочу стать основным вратарем в сборной Германии. Эта поездка в расположение национальной команды стала для меня тяжелым ударом, ведь мне снова не дали выйти на поле.

Мануэль Нойер и Йоахим Лёв тогда не стали делать трагедию из слов тер Штегена, попытались сгладить углы и напомнили, что в сборной Германии каждый должен делать то, что идет на пользу общему делу. Тот бунт тер Штегена запомнился, а после приторных высказываний Бернда Лено можно даже с удовольствием поспорить о принципах формирования вратарских бригад в сборных.

Идет ли на пользу команде присутствие в составе сразу нескольких альфа-вратарей, к числу которых, несомненно, относятся и Нойер, и тер Штеген? Или правильнее определиться с первым номером и создавать вокруг него свиту из понятливых и умеющих уступать ребят вроде Лено и Траппа? Здесь есть о чем подумать, но сильнее цепляет другая часть выступления Лено — та, где он называет Нойера сильнейшим голкипером в мире за последние 30-40 лет. Слишком смелое мнение, не так ли?

Если взять промежуток в 40 лет, то в сравнение попадет даже Дино Дзофф, выигравший чемпионат мира в 1982-м, но стык футбольных эпох пришелся на переход от 80-х к 90-м, поэтому немного упростим задачу и возьмем промежуток в 30 лет. Навскидку Мануэля Нойера легко включить в десятку лучших вратарей за последние три десятилетия, может быть, даже в пятерку, а если быть совсем смелым — в топ-3. Но назвать его абсолютно лучшим — слишком самонадеянно. Впрочем, мнение Бернда Лено имеет право на жизнь.

В любом случае нужно хоть на что-нибудь опираться, делая подобные заявления. Нойер выиграл больше всех трофеев? Нойер совершил больше всех сэйвов? Нойер сделал самый заметный вклад в развитие вратарского искусства, привнес в профессию инновационные технические решения и расширил вратарские горизонты? Нужно быть действительно невероятным, чтобы оставить позади Икера Касильяса, Джанлуиджи Буффона, Эдвина ван дер Сара, Петера Шмейхеля, Оливера Кана и Петра Чеха. Что выделяет Нойера в этой когорте сильнейших голкиперов?

Если говорить о трофеях, то здесь Нойер проигрывает соперничество Икеру Касильясу, который превосходит Мануэля и по числу побед в Лиге чемпионов, и по количеству трофеев в составе сборной. Оба чемпионы мира, но немец не выигрывал Евро, в то время как испанец делал это дважды, в том числе в качестве капитана «Красной Фурии». Что касается сэйвов и прочей вратарской статистики, то здесь у всех великих голкиперов будут выдающиеся цифры, а расхождения можно будет объяснить склонностью их команд к обороне/атаке.

Каждый из перечисленных выше выигрывал большие матчи, выручал в ответственные моменты и покорял вожделенные кубки. Как бы дико это ни звучало, но при сравнении футболистов, чьё величие доказано и не подвергается сомнению, статистические выкладки вообще не показательны. Допустим, если поднять статистику за все годы карьеры и выяснить, что Касильяс совершал в среднем 2.8 сэйва за игру, а Нойер — 2.4, для вас это станет конечной точкой спора? Думаю, что нет.

Величие нападающих проще измерить голами, вратарское искусство куда тоньше. Чтобы найти первого среди великих, нужно смотреть чуть глубже трофеев и цифр. И здесь действительно можно найти мощнейший аргумент в пользу Нойера. Касильяс и Буффон демонстрировали изумительную реакцию на линии, ван дер Сар с математической точностью просчитывал выходы из ворот, Кан был буйным лидером, и все они преуспели в управлении своими защитниками. Иными словами, названные конкуренты Нойера блестяще проявили себя в элементах игры, изобретенных до них.

Мануэль не менее хорош в классическом вратарском искусстве: у него прекрасная школа, отличные природные данные, присущая великим голкиперам смелость и молниеносная реакция. Но помимо этого Нойер расширил спектр задач вратарей на футбольном поле. Тренеры-новаторы давно мечтали, чтобы стражи ворот могли выполнять функции последнего защитника, но только у Мануэля оказалось достаточно скиллов и спортивного сумасшествия, чтобы реализовать себя в качестве «полевого вратаря».

Конкуренты Нойера высадились на футбольном Олимпе и заслужили вечный респект, но Мануэлю этого показалось мало, поэтому он решил построить башню на вершине горы. Сейчас каждого голкипера, который играет высоко и смело страхует защитников, сравнивают с немцем. При этом «играть как Нойер» — далеко не то же самое, что «быть Нойером». Приемы Мануэля расшифровали, но разве хоть кто-нибудь сумел их повторить на уровне оригинала? А сколько было неудачных попыток подражания… Нойер вывел игру вратарей на новую орбиту и остается лучшим в рамках обновленной парадигмы. Может быть, именно это делает его лучшим вратарем последних десятилетий?