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Гильерме обошёл Черчесова в «Клубе Яшина», Акинфеев вне конкуренции, Лев Иванович — четвёртый

вчера, 21:34

«Соккер.ру» — о сильных вратарях и их достижениях.

«Сухарь» Гильерме в Кишиневе напомнил о месте, куда стремятся все отечественные вратари. Речь о «Клубе Льва Яшина», пропускным билетом в который являются 100 «сухих» матчей в профессиональной карьере. Первым этой отметки достиг именно Лев Иванович, поэтому вратарский клуб и носит имя легендарного обладателя «Золотого мяча». Так вот, Гильерме в игре с Молдавией провел 135-й матч без пропущенных голов в карьере и вышел на 15-ю строчку в рейтинге «Клуба Яшина», опередив человека, который выпустил его на поле — Станислава Черчесова. Всего в клубе 30 вратарей, среди которых 4 действующих футболиста. Но давайте сначала разберемся с регламентом.

Как попасть в «Клуб Льва Яшина»?

1. Автоматическим пропуском в «Клуб Яшина» для советского/российского вратаря являются 100 «сухих» матчей в карьере.

2. Любой иностранец тоже может попасть в эту компанию, если сыграет в России и наберет 100 «сухих» матчей в турнирах, указанных ниже. Только счет матчей для него будет вестись, начиная с матчей за российскую команду.

3. В зачет идут официальные матчи, сыгранные в рамках профессиональных лиг чемпионата СССР и Кубка СССР, чемпионата России и Кубка России, турниров под эгидой УЕФА и ФИФА, а также матчи зарубежных чемпионатов, но только в том случае, если вратарь представляет клуб, который входит в топ-100 лучших клубов планеры согласно рейтингу Международной федерации истории и статистики футбола.

4. В случае равенства «сухих» матчей выше располагается голкипер, который раньше вошел в «Клуб».

30 членов «Клуба Льва Яшина»

30. Йонас Баужа («Спартак Вильнюс», ЦСКА, «Динамо М», «Спартак М», «Черноморец Одесса») — 100 «сухих» матчей

29. Александр Подшивалов («Арарат», «Торпедо М», «Локомотив М») — 101

28. Николай Гонтарь («Луч», «Динамо М») — 101

27. Руслан Нигматуллин (КАМАЗ, «Спартак М», Локомотив М», ЦСКА, «Терек», СКА Ростов-на-Дону) — 103

26. Александр Беленов* («Салют-Энергия», «Кубань», «Анжи», «Уфа») — 105

25. Роман Березовский («Зенит», «Торпедо М», «Динамо М», «Химки») — 107

24. Юрий Пшеничников («Пахтакор», ЦСКА) — 111

23. Владимир Габулов («Динамо М», «Алания», ЦСКА, «Кубань», «Амкар», «Анжи», «Арсенал») — 119

22. Владимир Пильгуй («Динамо М», «Кубань») — 120

21. Рамаз Урушадзе («Торпедо Кутаиси», «Динамо Тбилиси») — 121

В третьей десятке располагается последний на сегодняшний день пополнивший «Клуб Яшина» вратарь — Александр Беленов. Голкипер «Уфы» сыграл свой 100-й «сухой» матч в марте этого года, а после этого успел подняться на 26-ю строчку, опередив нескольких коллег, в том числе Романа Березовского. Это единственный иностранец в «Клубе Яшина»: на международной арене Березовский представлял Армению.

Да, есть советские вратари из разных бывших союзных республик, но тогда страна была одна, а бразилец Гильерме получил российское гражданство и теперь играет за сборную России. Формально он тоже не иностранец. У недавно закончившего карьеру Владимира Габулова пошли в зачет «сухари» за 6 разных команд, однако это не рекорд, в чем вы скоро убедитесь.

20. Отар Габелия («Торпедо Кутаиси», «Динамо Тбилиси») — 130

19. Вячеслав Чанов («Шахтер», «Торпедо М», «Нефтчи», ЦСКА) — 130

18. Сергей Крамаренко («Нефтяник Баку», «Нефтчи», «Черноморец Одесса») — 132

17. Владимир Маслаченко («Металлург Днепр», «Локомотив М», «Спартак М») — 133

16. Станислав Черчесов («Локомотив М», «Спартак М») — 134

15. Гильерме* («Локомотив М») — 135

14. Алеша Абрамян («Арарат») — 138

13. Виктор Банников («Авангард Житомир», «Динамо Киев», «Торпедо М») — 138

12. Александр Ткаченко («Заря», «Зенит») — 145

11. Юрий Дегтерев («Шахтер») — 147

В «Клубе Яшина» есть родные братья — Вячеслав Чанов на 19-м месте, а Виктора найдете на 10-м. Нельзя не отметить Владимира Маслаченко, который прославился не только как прекрасный голкипер, но и на другом поприще — в роли футбольного комментатора. На строчку выше Маслаченко расположился нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов, которого, в свою очередь, вчера обошел Гильерме. Маринато осталось 15 «сухарей» до попадания в топ-10.

10. Виктор Чанов («Шахтер», «Динамо Киев») — 150

9. Александр Филимонов («Факел», «Текстильщик», «Спартак М», «Уралан», «Торпедо-Металлург», «Москва», «Арсенал») — 154

8. Анзор Кавазашвили («Динамо Тбилиси», «Зенит», «Торпедо М», «Спартак М», «Торпедо Кутаиси») — 163

7. Сергей Овчинников («Локомотив М», «Динамо М») — 167

6. Сергей Рыжиков* («Сатурн», «Локомотив М», «Томь», «Рубин», «Крылья Советов», «Тамбов») — 172

5. Вячеслав Малафеев («Зенит») — 177

4. Лев Яшин («Динамо М») — 204

3. Евгений Рудаков («Динамо Киев») — 206

2. Ринат Дасаев («Спартак М») — 229

1. Игорь Акинфеев* (ЦСКА) — 325

Основатель «Клуба», Лев Иванович Яшин, занимает только четвертую строчку, его превзошли Евгений Рудаков, Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев, который первым выдал 300+ «сухарей» и скоро будет опережать Дасаева на сотню матчей без пропущенных голов. Любопытно, что каждый из вратарей в топ-5 собрал свою коллекцию «сухих» матчей в футболке одного клуба. Правда, у 40-летнего, но еще играющего Сергея Рыжикова есть шансы в скором времени потеснить с пятой строчки Вячеслава Малафеева. Рыжиков — один из четырех действующих вратарей в «Клубе Яшина» наравне с Беленовым, Гильерме и Акинфеевым.

Кто может вступить в «Клуб Льва Яшина» в обозримом будущем?

Имена кандидатов вам хорошо знакомы — это Антон Шунин и Сослан Джанаев. У голкипера «Динамо» в активе 88 «сухарей», то есть осталось 12 матчей до цели, которую Антон ставит перед собой и намеревается выполнить за полтора чемпионата, до конца сезона 2021/22. У Сослана Джанаева на данный момент 76 «сухих» матчей. Остальные пока очень далеко, хотя те же молодые вратари Максименко и Сафонов уже прошли около трети пути, а ведь им еще играть и играть.

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Igo0rek
Igo0rek ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:41
Я думаю мы не доживем до того момента, как этот рекорд будет побит.
nubom
nubom
вчера в 22:34
Черчесов молодцом! Подарил матч Гельерме...
Red blu
Red blu
вчера в 22:20
Игорь Акинфеев вне конкуренции!!!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
вчера в 22:15, ред.
Что есть "антирекорд"? Акинфеев пропустил в 43 матчах подряд в ЕК? Кто-то из российских вратарей хотя бы половину этих матчей в ЕК отыграл? И это же не учитывает общего кол-ва матчей.

Поэтому когда кто-то начинает говорить про "антирекорд" Акинфеева - пусть скажет сколько в ЕК отыграл их вратарь. Обычно это заканчивается на цифре "6" - при этом пропущено во всех шести.

P.S. У некоторых 2 матча в ЕК - это максимум )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:06
Рекорд Акинфеева вряд ли будет побит в ближайшие десятилетие.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 22:05
цифры вроде возносят но и убивают тоже. возьмите антирекорды Акинфеева в UEFA ... так что как поглядеть не особо подпрыгивая ...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 22:01
Будем знать расклад, кто еще в него может попасть.
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