Главный испанский гранд 21 века. Выберите лучшего в паре «Реала» и «Барселоны»

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сегодня, 12:52

«Соккер.ру» помогает определиться, собрав любопытные футбольные данные.

Международные достижения

Заканчивается двадцатый год двадцать первого века. Прошло достаточно времени, чтобы инспектировать результаты двух популярных грандов в новом столетии. У «Реала» собралось 5 новых кубков чемпионов, 4 Суперкубка УЕФА , 5 успехов в МК или на клубном ЧМ . У каталонцев тоже внушительная коллекция – 4 победы в Лиге чемпионов, 3 победы в Суперкубке УЕФА , 3 успеха на клубном чемпионате мира. Но все-таки суммарно у «сливочных» международных достижений еще больше.

Результат: победа «Реала».

Индивидуальные награды

Командная игра зажигает большие звезды, и если искать таких в составах «Барселоны» и «Реала», то автоматически выйдете на Месси и Роналду в XXI веке. Но учтите, что до них хватало ярких личностей. Если суммировать «Золотые бутсы», трофеи Пичичи, награды лучшим игрокам мира и «Золотые мячи», то можно получить счет, что позволяет сравнить успешность главных игроков двух клубов. Роналдо и Каннаваро выигрывали личные призы за матчи сборных, но были игроками «сливочных». У «Барселоны», кроме Месси, есть Роналдиньо. Роналду 4 из 5 «Золотых мячей» выиграл в белой футболке, но у Лионеля 6 наград. По «Золотым бутсам» счет тоже в пользу аргентинца. По «Трофеям Пичичи» Криштиану даже при поддержке Роналдо и ван Нистелроя не обходит капитана «блаугранас».

Результат: победа «Барселоны».

Очки в различных турнирах

Международная федерация футбольной статистики и истории имеет свою шкалу сравнения, которая базируется на суммировании заработанных в разных турнирах пунктов. Используя эту методику, испанский футбольный исследователь Дель Ольмо посчитал баллы «Реала» и «Барселоны» в XXI веке. И получил небольшой отрыв каталонцев – 3 465 пунктов против 3 347 у «Лос Бланкос». Разница небольшая, ведь третий в списке «Атлетико» отстает более чем на тысячу пунктов, но позволяет поставить «блаугранас» выше – они набрали больше очков в 21 веке.

Результат: победа «Барселоны».

Испанские кубки и титулы

«Барселоне» так мешают судьи в Ла Лиге, что они выиграли 10 чемпионств в новом веке. А если без иронии на тему вечных жалоб и Переса, и Бартомеу на судейство, то у «Реала» меньше побед в Примере в XXI веке. Испанский кубок выигрывали всего дважды, а у каталонцев шесть успехов – и общий рекорд страны, 30 трофеев. 8 раз выигрывали Суперкубок Испании в этом веке, общий показатель тоже рекордный, у «Реала» всего 4 победы в новом столетии. Каталонцы показательно успешнее в Испании, хотя понятно, что «Реал» — их вечный соперник.

Результат: победа «Барселоны».

Трансферный баланс клубов

Важный фактор, ведь куда проще собрать чемпионский состав за 500 миллионов, чем за сотню. Забавно, что если считать именно расходы 21 века, то «Барселона» догнала «Реал», хотя в начале века у клуба Переса была репутация «денежного мешка», что покупает себе легендарных игроков и именно поэтому побеждает. Теперь по расходам равны – «Барселона» потратила 2.07 миллиарда, «Реал» — 2.04. Забавно, но по доходам тоже близки, ведь в Мадриде заработали на продажах 1.13 млрд евро, в Барселоне – 1.12 млрд. Но небольшая разница есть, особенно если учесть самые дорогие сделки. Бэйл, Роналду, Зидан, Роналдо и Фигу приносили пользу, были и более дешевые, но крутые сделки – Модрич, Бензема, Хави Алонсо. У «Барселоны» же Коутиньо, Дембеле, Гризманн, Де Йонг, Ибрагимович и Малком легендами не стали. Можно даже сказать, что каталонцы попытались сыграть в «Реал», и не удалось.

Результат: победа «Реала».

Академия и воспитанники

В покупках Перес лучше, чем многие президенты «Барселоны», хотя отмечаем и успехи – Неймар, Суарес, Дани Алвес и Роналдиньо становились легендами клуба, как и Это’О. Да и у «Реала» есть промахи – под вопросом удачность сделки по Азару, Хамес, Кака, Йович, Милитао – дорогие новички, но не ровня тем, кого взяли дешевле, вроде Серхио Рамоса. Но есть не только трансферы, но и еще один способ застолбить себе место в списке великих – воспитывать легенд. «Реал» воспитал Касильяса и Арбелоа из игроков XXI века, но те же Гути и Рауль уже относятся скорее к 90-м, а Мата и Это’О приносили пользу другим клубам. Тогда как у «Барселоны» царский выбор. Причем если Рейна, Тьяго, Бельерин, Артета или Икарди пригодились другим, то Вальдес, Пике, Сеск, Альба, Хави, Иньеста и Месси приносили пользу в «сине-гранатовых» футболках.

Результат: победа «Барселоны».

Показатели в Эль Класико

Разобрав самые разные факторы, что позволяют назвать клуб величайшим, переходим к тому, что сравнивает с глазу на глаз. Нет сомнений, что и «Реал», и «Барселона» — гранды XXI века, в числе самых сильных за два десятилетия. Но если оценивать матчи между собой, то получаем 40 Эль-Класико в рамках Примеры, из которых 12 выиграл «Реал», 11 раз были мировые, а 17 раз побеждала «Барселона». Результаты колируются с количеством чемпионских титулов – каталонцам приходилось чаще выигрывать у «сливочных», чтобы брать трофеи. В Суперкубке Испании счет в XXI веке в пользу «Реала» — 3 победы, 2 поражения, 1 ничья, а вот в Лиге чемпионов ничья – по одной победе и две мировые. Один раз в финал прошел «Реал», во второй раз – «Барселона». Но Эль Класико в Примере позволяют найти победителя.

Результат: победа «Барселоны».

Итоговый счет. «Реал» — «Барселона» - 2:5

Хотя у мадридцев есть вечный повод выделять свой клуб в 21 веке – пять побед в Лиге чемпионов, у каталонцев четыре таких успеха, то есть разница в новейшей истории минимальная. А вот если подключать совершенно разные подходы, то получится, что у каталонцев есть великие воспитанники нового века, что принесли пользу в составе Гвардиолы. Также видим индивидуальные успехи лучших футболистов, соразмерные с успехами игроков «Реала».

Перес побеждает президентов каталонского клуба на трансферном поле – но во многом благодаря сеньору Бартомеу и его сомнительным сделкам. Хотя в этом пункте «Реал» и «Барселона» заслуживают титул «денежный мешок», ведь в новом столетии выбросили по 2 миллиарда на новых футболистов. При этом не сказать, чтобы удачно расставались с игроками. Каталонцы 20% доходов за два десятилетия получили в день ухода Неймара, а «Реал» заработал 10%, когда попрощались с Роналду.

Зато у двух клубов есть удачные покупки, заработали много денег, что не говорит о футбольном величии, в отличие от общего количества больших трофеев. Часто команды очень близко, но тут как с результатами в Эль Класико. «Реал» нередко побеждал «Барселону», особенно в начале века, но потом каталонцы догнали и перегнали соперника по личным встречам. Суммируя все данные, получаем уверенную по общему счету победу каталонцев. Похоже, аналитик из Испании не ошибся, когда высчитывал баллы и поставил каталонцев на первое место.