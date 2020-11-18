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Месси: «Стараюсь делать всё возможное в сборной Аргентины»

18 ноября 2020, 07:02
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу0 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Перу (2:0) в матче южноамериканского отбора ЧМ-2022.

Мы очень рады победе, в которой очень нуждались после недавнего матча [с Парагваем (1:1)]. Мы отлично играли с самого начала, забили голы и создали много моментов.

Думаю, если мы продолжим в том же духе, то даже станем немного сильнее. Шаг за шагом мы становимся более крепкой командой.

Когда бы я ни приезжал сюда, я стараюсь делать всё возможное и чувствую себя готовым бороться за эту футболку.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
18 ноября в 11:46
С победой, Лео, так держать😉
galem72
galem72
18 ноября в 10:59
Но только не забивать.
Homelander
Homelander
18 ноября в 08:51
Скалони сделал полноценный состав. Этот состав должен помочь Месси показать лучшую игру на чемпе наверно в последний раз.
амурец
амурец
18 ноября в 08:23
но не выходит
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 07:56
Часто надежда на футбольного бога мешает Аргентине.
Тага Дага
Тага Дага
18 ноября в 07:53
Молодца гений....тебя украшает футбол и скромность.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 07:09
Меська легенда!
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