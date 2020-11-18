Месси: «Стараюсь делать всё возможное в сборной Аргентины»

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины прокомментировал победу над Перу (2:0) в матче южноамериканского отбора ЧМ -2022.

Мы очень рады победе, в которой очень нуждались после недавнего матча [с Парагваем (1:1)]. Мы отлично играли с самого начала, забили голы и создали много моментов.

Думаю, если мы продолжим в том же духе, то даже станем немного сильнее. Шаг за шагом мы становимся более крепкой командой.

Когда бы я ни приезжал сюда, я стараюсь делать всё возможное и чувствую себя готовым бороться за эту футболку.