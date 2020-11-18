Лёв: «Очень плохой день для сборной Германии. У нас ничего не получалось»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:6) в матче Лиги Наций.

Во втором тайме мы пытались играть персонально, прессинговать их, забить и вернуться в игру. Но испанцы были лучше, быстрее и точнее. У нас не было шансов.

Мы уже говорили о том, что доверяем вызванным в сборную игрокам и идём правильным путём. Сегодня мы увидели то, что не слишком далеко продвинулись в своём развитии, как думали и надеялись после недавних игр.

Это был очень плохой день для нас. Ничего не получалось. Мы хотели играть храбро, в атаку. Но у нас не работали ни атака, ни защита. Пропустив первый гол, мы отказались от собственных идей и концепций, бесцельно бегая по полю и оставляя свободное пространство. Это был ужасный вечер.