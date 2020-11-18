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Лёв: «Очень плохой день для сборной Германии. У нас ничего не получалось»

18 ноября 2020, 01:41
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:6) в матче Лиги Наций.

Во втором тайме мы пытались играть персонально, прессинговать их, забить и вернуться в игру. Но испанцы были лучше, быстрее и точнее. У нас не было шансов.

Мы уже говорили о том, что доверяем вызванным в сборную игрокам и идём правильным путём. Сегодня мы увидели то, что не слишком далеко продвинулись в своём развитии, как думали и надеялись после недавних игр.

Это был очень плохой день для нас. Ничего не получалось. Мы хотели играть храбро, в атаку. Но у нас не работали ни атака, ни защита. Пропустив первый гол, мы отказались от собственных идей и концепций, бесцельно бегая по полю и оставляя свободное пространство. Это был ужасный вечер.

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НикСта63
НикСта63 ответ ЮЗИК (раскрыть)
18 ноября в 17:56
Я предполагал. Ну не 6, но 4 точно. Если Турки и Швейцарцы по 3 грузят
НикСта63
НикСта63
18 ноября в 17:54
Лёва надо убирать было ещё после ЧМ в России. Ничего хорошего с ним у Германии не будет. Посмотрите все предыдущие игры в этом году. Оборона нулевая. Боссы Баварии сменили тренера и команда с тем же составом выиграла всё.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 05:34
Никто и не предполагал
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 02:50
Ничего страшного не произошло. Такое со всеми грандами иногда происходит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 01:43
Для Германии и для меня!🤣🤣🤣
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