ГлавнаяНовости

Гнабри: «Германия перепробовала всё сегодня. Я очень зол и расстроен»

18 ноября 2020, 05:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Форвард «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:6) в матче Лиги Наций.

Мы перепробовали всё. Вы видели, что мы пробовали разные стили атаки. Но Испания просто невероятно выступила сегодня.

Очевидно, что их команда обладает качествами, позволяющими забить 6 голов. Чувствую опустошение. Думаю, это заметно по моему лицу и голосу. Я очень зол и очень расстроен сегодняшним днём.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы совершить камбэк после такой неудачи.

Все новости
Ракитич: «Месси — номер один в футболе»
Сегодня, 03:54 Комментарии7
Падоин: «Фаворитами в Серии А остаются „Ювентус“ и „Интер“»
Вчера, 16:01 Комментарии4
Хассельбайнк порекомендовал «Челси» подписать защитника «Лестера»
Вчера, 15:52 Комментарии3
Лукаку: «Хочу помочь Эриксену адаптироваться в „Интере“»
Вчера, 15:35 Комментарии2
«Манчестер Юнайтед» собирается зимой выкупить Упамекано
Вчера, 14:38 Комментарии3
Аббьяти считает, что «Милан» и «Наполи» могут побороться за Скудетто
Вчера, 14:07 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 ноября в 10:32
А наш удел - сгонять ничейку с Молдавией ! М-дааа!!!
beefs
beefs
18 ноября в 06:12
неожиданно, но факт...
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 06:02
Зато в историю себя вписали.
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 06:00
Германия поднимется с колен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100