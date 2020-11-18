Гнабри: «Германия перепробовала всё сегодня. Я очень зол и расстроен»

Форвард «Баварии» и сборной Германии прокомментировал разгромное поражение от Испании (0:6) в матче Лиги Наций.

Мы перепробовали всё. Вы видели, что мы пробовали разные стили атаки. Но Испания просто невероятно выступила сегодня.

Очевидно, что их команда обладает качествами, позволяющими забить 6 голов. Чувствую опустошение. Думаю, это заметно по моему лицу и голосу. Я очень зол и очень расстроен сегодняшним днём.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы совершить камбэк после такой неудачи.