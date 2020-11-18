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Мората: «Хочу послушать, что теперь скажут критики сборной Испании»

18 ноября 2020, 06:17
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората прокомментировал разгромную победу над Германией (6:0) в матче Лиги Наций.

Критика в адрес сборной? Хочу пойти домой и послушать, что они о нас говорят. Мы должны делать свою работу. Хочу посмотреть, что скажут эти люди теперь, после матча с командой, выигрывавшей чемпионаты Европы и мира.

Мы все помогаем друг другу, в команде много молодых игроков. Нужно верить в команду. Впереди нас ждёт Евро.

Это был наш лучший матч при Луисе Энрике. Мы бы хотели всегда выступать так, как сегодня.

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shlifen
shlifen
18 ноября в 14:21, ред.
Мне всегда нравится когда после очередного вылета с крупного турнира сборных, игроки отмалчиваются, но потом, выиграв матч в полу-товарищеском турнире выпячивают грудь "Ну что критики?? Что теперь скажете?? Чего умолкли??" - так словно это равнозначные матчи... Вылет от сборной России на первой же стадии плэйофф ЧМ, для команды уровня Испании - это позор. И победа над немцами (которые кстати тоже бесславно вылетели с ЧМ ещё на групповом этапе) в Лиге Наций вообще никак этот позор не смывает. И ладно бы такое говорили молодые, вроде Феррана Торреса или Фати, но Мората... Вот уж "многолетний специалист по борьбе с критиками" - не забивать в Челси/Атлетико 8-10 матчей подряд? Легко. Потом забить 2 в матче с аутсайдером - и можно требовать покаяния от критиков =))

P. S. Это как прекрасные заголовки вроде "Хорватия отомстила в товарняке Франции, за финал ЧМ" или "Бразилия в товащеском матче отомстила 2-1 Германии, за позор на ЧМ" - ох уж эти "равноценные победы" =))))))
DEIVID
DEIVID
18 ноября в 08:28
На ЕВРО опять вылетят на первой же стадии плэй офф.
ДСА
ДСА
18 ноября в 07:55
Этот матч действительно удался.
25процентный клоун
25процентный клоун
18 ноября в 07:30
Мората: пойду почитаю, что пишут фаны Челси на соккере))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
18 ноября в 07:07
Каждым своим выс..ром этот крысеныш все более показывает свое мерзкое существо.
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 06:31
Германия была никакой.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 06:23
просто сильно повезло)))
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