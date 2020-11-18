Мората: «Хочу послушать, что теперь скажут критики сборной Испании»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората прокомментировал разгромную победу над Германией (6:0) в матче Лиги Наций.
Критика в адрес сборной? Хочу пойти домой и послушать, что они о нас говорят. Мы должны делать свою работу. Хочу посмотреть, что скажут эти люди теперь, после матча с командой, выигрывавшей чемпионаты Европы и мира.
Мы все помогаем друг другу, в команде много молодых игроков. Нужно верить в команду. Впереди нас ждёт Евро.
Это был наш лучший матч при Луисе Энрике. Мы бы хотели всегда выступать так, как сегодня.
P. S. Это как прекрасные заголовки вроде "Хорватия отомстила в товарняке Франции, за финал ЧМ" или "Бразилия в товащеском матче отомстила 2-1 Германии, за позор на ЧМ" - ох уж эти "равноценные победы" =))))))
P. S. Это как прекрасные заголовки вроде "Хорватия отомстила в товарняке Франции, за финал ЧМ" или "Бразилия в товащеском матче отомстила 2-1 Германии, за позор на ЧМ" - ох уж эти "равноценные победы" =))))))