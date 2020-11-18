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Жоржиньо может снова воссоединиться с Сарри

18 ноября 2020, 08:57

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, заявил, что футболист может воссоединиться со своим бывшим наставником Маурицио Сарри, когда итальянский специалист найдёт себе новый клуб.

Жоржиньо имеет очень сильную личную и профессиональную связь с Сарри. Мы ждём, чтобы увидеть, где Маурицио продолжит карьеру. Если это будет большой клуб в Италии, Жоржиньо может присоединиться к нему.

Напомним, что Жоржиньо выступал под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». 61-летний специалист всё ещё ищет новое место работы после своего увольнения из «Ювентуса» в августе.

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Все комментарии
Zola
Zola
18 ноября в 16:59
По скорее бы!
dimagas2
dimagas2
18 ноября в 10:52
Типа Жорика уволят?)))
Медив
Медив
18 ноября в 10:35
В Серии Б где-нибудь
Байкал-38.
Байкал-38.
18 ноября в 09:42
Думаю, что Сарри ни один серьёзный клуб не пригласит работать. Сарри не пользуется авторитетом у футболистов, вот может и сильный в характере Жоржиньо хочет такого слабохарактерного тренера себе, дабы иметь влияние на него и место в составе. Или ещё проще это осведомитель Сарри....
shlomo
shlomo
18 ноября в 09:01
Ну если хочет, то почему бы и нет...
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