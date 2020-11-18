Жоржиньо может снова воссоединиться с Сарри

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18 ноября 2020, 08:57

Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, заявил, что футболист может воссоединиться со своим бывшим наставником , когда итальянский специалист найдёт себе новый клуб.

Жоржиньо имеет очень сильную личную и профессиональную связь с Сарри. Мы ждём, чтобы увидеть, где Маурицио продолжит карьеру. Если это будет большой клуб в Италии, Жоржиньо может присоединиться к нему.

Напомним, что Жоржиньо выступал под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». 61-летний специалист всё ещё ищет новое место работы после своего увольнения из «Ювентуса» в августе.