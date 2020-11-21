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Ловрен: «Арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую»

вчера, 19:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен остался недоволен судейством в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

Повлияла ли погода на игру [весь матч шёл дождь]? Нет, никак не повлияла. Мы привыкли играть в таких условиях. Что касается игры, то не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений — например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток. Кроме того, нам не смогли помочь многие игроки. Повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьезного, потому что он очень важен для нас.

«Ахмат» — жесткая команда, я слышал, что здесь всегда тяжело, но я бы не сказал, что здесь какая-то особенная атмосфера. На протяжении всего матча я слышал наших болельщиков, а значит, чувствовал себя хорошо.

Эпизод с попаданием мяча в руку защитника в штрафной «Ахмата»? Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол — нужно принять это и двигаться дальше.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 00:52
А как в прошлом сезоне Зениту весь чемпионат подсуживали, было все норм?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:09
А был бы Вилков пенальти точно поставил бы в ворота Ахмата и не поставил в ворота зенита.
Отвыкай Ловрен, Вилкова не будет в РПЛ до конца этого года.
112910415
112910415
вчера в 21:56
в жизни нету гармонии ...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:40
Есть такое у нас. Терпи
cska1948
cska1948 ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
вчера в 21:28
Когда будут играть как во дворе, без судей!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:14
Зато Спартак не снялся с чемпионата и президент в дикторской молчал. Нормально все...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 20:56
Специально для ловрена: все арбитры штатные сотрудники газпрома.
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь ответ Олег Борткевич (раскрыть)
вчера в 20:42
Не вижу между ними разницы - и те и другие пропускают по 7 мячей. Аха-ха)
А Ловрена зря взяли, этот мерсисайдский выкормыш ни на что не годен без Оливера и Скомины)
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:30, ред.
"Зенит" больше не фаворит. Вилкова потеряли, Еськов не в лучшей форме. У остальных тоже куплено все что можно, банковские счета под завязку..
А вот "Спартак" заявил о чемпионских амбициях, подписав Безбородова. Перспективный, еще голодный до денег и дурной славы! Да и опытнейший Карасев показал сегодня, что готов присоединиться к москвичам.
drug01
drug01
вчера в 20:15
Счёт по игре зачем теперь спорить
brauning.86
brauning.86
вчера в 20:14
    sv_1969
    sv_1969 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    вчера в 20:13
    А что же щас происходит!? Осталось только с чемпионата сняться))))))))))
    За Спартак не болею!Просто всё приходит обратно!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:11
    Это наверное Гинер или Федун подстроили!)))
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
    вчера в 20:02
    Ноет Спартак, а Ливерпуль играет.
    beefs
    beefs
    вчера в 19:56
    когда же мы не будем замечать судей...
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь
    вчера в 19:55
    Скаузеры всегда ноют)
    leopit
    leopit
    вчера в 19:55
    Вместе с волосами у Карасёва выпала и потерялась совесть!
    nubom
    nubom
    вчера в 19:53
    Надо привыкать...Лидер сменился...
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