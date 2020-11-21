Ловрен: «Арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен остался недоволен судейством в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).
Повлияла ли погода на игру [весь матч шёл дождь]? Нет, никак не повлияла. Мы привыкли играть в таких условиях. Что касается игры, то не могу сказать, что мы удовлетворены исходом, хоть и могли сыграть лучше. В любом случае, мы должны были побеждать. У нас были моменты, но судья принял несколько странных решений — например, эпизод с пенальти. Мне кажется, что в этом моменте арбитр был слишком жесток. Кроме того, нам не смогли помочь многие игроки. Повреждение получил Караваев. Очень надеюсь, что с ним ничего серьезного, потому что он очень важен для нас.
«Ахмат» — жесткая команда, я слышал, что здесь всегда тяжело, но я бы не сказал, что здесь какая-то особенная атмосфера. На протяжении всего матча я слышал наших болельщиков, а значит, чувствовал себя хорошо.
Эпизод с попаданием мяча в руку защитника в штрафной «Ахмата»? Да, это было одним из тех странных решений судьи, которые я не понял: арбитр назначает пенальти в одну сторону и не назначает в другую. Но это футбол — нужно принять это и двигаться дальше.
Отвыкай Ловрен, Вилкова не будет в РПЛ до конца этого года.
Отвыкай Ловрен, Вилкова не будет в РПЛ до конца этого года.
А Ловрена зря взяли, этот мерсисайдский выкормыш ни на что не годен без Оливера и Скомины)
А Ловрена зря взяли, этот мерсисайдский выкормыш ни на что не годен без Оливера и Скомины)
А вот "Спартак" заявил о чемпионских амбициях, подписав Безбородова. Перспективный, еще голодный до денег и дурной славы! Да и опытнейший Карасев показал сегодня, что готов присоединиться к москвичам.
А вот "Спартак" заявил о чемпионских амбициях, подписав Безбородова. Перспективный, еще голодный до денег и дурной славы! Да и опытнейший Карасев показал сегодня, что готов присоединиться к москвичам.
При отсутствии игры
При отсутствии игры
За Спартак не болею!Просто всё приходит обратно!
За Спартак не болею!Просто всё приходит обратно!