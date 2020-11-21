Семак: «Результатом недовольны, пенальти изменил ход матча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).
В первом тайме неплохо действовали, но в одном моменте сыграли неправильно, когда пришел первый мяч нам. Были у нас моменты забить, но пенальти изменил ход матча. В меньшинстве атаковать было сложнее, тяжелая игра. Результатом недовольны, хотелось победить, прекрасные моменты были у Ерохина и Дзюбы. Могли забить больше и победить.
Это он про удаление на 92 минуте? Ну да, мы бы там заклепали этому Ахмату но вот удаление все планы поломались!
Это он про удаление на 92 минуте? Ну да, мы бы там заклепали этому Ахмату но вот удаление все планы поломались!