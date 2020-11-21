Семак: «Результатом недовольны, пенальти изменил ход матча»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

В первом тайме неплохо действовали, но в одном моменте сыграли неправильно, когда пришел первый мяч нам. Были у нас моменты забить, но пенальти изменил ход матча. В меньшинстве атаковать было сложнее, тяжелая игра. Результатом недовольны, хотелось победить, прекрасные моменты были у Ерохина и Дзюбы. Могли забить больше и победить.