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Семак: «Результатом недовольны, пенальти изменил ход матча»

вчера, 19:07
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

В первом тайме неплохо действовали, но в одном моменте сыграли неправильно, когда пришел первый мяч нам. Были у нас моменты забить, но пенальти изменил ход матча. В меньшинстве атаковать было сложнее, тяжелая игра. Результатом недовольны, хотелось победить, прекрасные моменты были у Ерохина и Дзюбы. Могли забить больше и победить.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 22:17
Семак:"Вилкова теперь нет, недовольны результатом матча."
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 20:23
"В меньшинстве атаковать было сложнее, тяжелая игра."

Это он про удаление на 92 минуте? Ну да, мы бы там заклепали этому Ахмату но вот удаление все планы поломались!
Misha78
Misha78 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:58
Он должен быть доволен ничьей, или поставленным нам пенальти, что он не так сказал?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:39
С учетом того, что командой руководит беспонтовый уфимский физрук, и ничья неплохо на выезде.
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 19:25
взял бы уже и ушел бы...достойно было бы. А так, тянет все свою тягомотину ,называя ее игрой. Я не ожидал такого от него.
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Ну не смогла...что теперь...нужно играть дальше...
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 19:10
Карасёв результативно помог Ахмату. Стыдно за федуновский судейский корпус. Гыгыгы
drug01
drug01
вчера в 19:10
Потеряны важные очки....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:08
Опять чемто недоволен!
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