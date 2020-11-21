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Бериша: «„Зенит“ — хороший соперник, но мы могли завершить игру победой»

вчера, 18:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором его команда сумела сыграть вничью против «Зенита» (2:2).

«Зенит» — хороший соперник, но мы могли завершить игру победой, сделать больше. Против них нелегко играть, но если мы будем показывать такую же хорошую игру, то будем только двигаться вверх.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 01:35
Кому это всем?!
blitz
blitz ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 23:23
Когда такой же 11-метровый поставили в ворота ЦСКА в прошлом туре, всем это понравилось. Ну так теперь получите в ворота Кержакова.
oFANATo
oFANATo ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Что значит и что?
Нам поставили такой же пенальти.
И вам поставили такой же пенальти.
Или ты хотел, что бы нам такие пенальти ставили , а вам нет?
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:20, ред.
Отскочил зенит......
Но нас и ничья порадовала.....
Поглядим завтра воспользуется ЦСКА
Осечкой конкурентов.
cska1948
cska1948 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 20:59
А то! Сейчас в мировом футболе ВСЯКАЯ игра локтем хоть умышленная, хоть нет карается штрафным ударом и ЖК! Это требования ФИФА, а не прихоть Красёва!
n272nm
n272nm ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:56
Вам поставили такой же пенальти и что?! Я не знаю, кто-там подлез под Васина, но сегодня Карасев подставил левейший пенальти подарив ничью Ахмату.
Misha78
Misha78
вчера в 19:50
Бериша хороший игрок, но Ахмат мог и проиграть.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:12
Ну вот и начинается!Когда спартачей тут грязью поливали за нытьё типа это ничего было!
Ждем Карася на детекторе!
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:06
Не завершили однако)
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 19:04
Ахмат Браво! Сегодня все ждали достойного боя от них, но дожимать надо было. А так очко Зениту подари, зря.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 18:59
Да, только надо было еще раз с разбега влететь в штрафной Зенита в кого-нибудь из игроков соперника. Лучше головой.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:56
Первый гол грозненцев из вне игры, второй вообще судейский беспредел. Отскочил Ахмат. Гыгыгы
Petergoff
Petergoff
вчера в 18:56, ред.
Запросто мог. С такими судьями и пенками-запросто.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:56
Статистику матча тоже Карасёв "сделал"? И не говори о левом пенальти! Нам такой же поставили, когда под Васина из-за спины игрок соперника подлез.
ABir
ABir
вчера в 18:55
Ахмат очень достойно сыграл
d_fincher
d_fincher
вчера в 18:52
Ахааах, он еще и троллит питерских. Красавец) Не оценили в Чечне рукотворные подвиги лазуревых)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:48
Карась делал что мог ..
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