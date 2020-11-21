Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором его команда сумела сыграть вничью против «Зенита» (2:2).
«Зенит» — хороший соперник, но мы могли завершить игру победой, сделать больше. Против них нелегко играть, но если мы будем показывать такую же хорошую игру, то будем только двигаться вверх.
Нам поставили такой же пенальти.
И вам поставили такой же пенальти.
Или ты хотел, что бы нам такие пенальти ставили , а вам нет?
Нам поставили такой же пенальти.
И вам поставили такой же пенальти.
Или ты хотел, что бы нам такие пенальти ставили , а вам нет?
Но нас и ничья порадовала.....
Поглядим завтра воспользуется ЦСКА
Осечкой конкурентов.
Но нас и ничья порадовала.....
Поглядим завтра воспользуется ЦСКА
Осечкой конкурентов.
Ждем Карася на детекторе!
Ждем Карася на детекторе!