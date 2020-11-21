Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ , в котором его команда сумела сыграть вничью против «Зенита» (2:2).

«Зенит» — хороший соперник, но мы могли завершить игру победой, сделать больше. Против них нелегко играть, но если мы будем показывать такую же хорошую игру, то будем только двигаться вверх.