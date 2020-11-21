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Парфёнов: «Кроме эпизода с пенальти, больше ничего „Локомотив“ не создал»

вчера, 22:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором его команда уступила «Локомотиву» (0:1).

Разные отрезки команды провели в равных составах, была обоюдоострая игра. Мы ехали к команде, которая ставит большие задачи и долго не побеждала. Ребята выполняли то, что мы просили. Когда соперник остался в меньшинстве, мы сделали изменения, «Локо» тоже перестроился. Мы стали больше контролировать мяч, обострять, бить. Обидно терять очки, потому что это действительно потеря. Кроме эпизода с пенальти, больше ничего особо не было.

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офигенный
офигенный
вчера в 23:55
офигеть не повезло
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:14
пряники даже на это не сподобились))
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:38
главное Победа ЛОКО!!!
drug01
drug01
вчера в 22:26
Главная не игра важен результат
valeron4321
valeron4321
вчера в 22:19
А при чем тут эпизод с пенальти, который якобы создал Локомотив. Нападающий бежал и споткнулся. Падение есть, значит можно и поставить точку)
Паровозов
Паровозов
вчера в 22:11
Заголовок не соответствует содержанию.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:07
Это плохо....скоро играть в ЛЧ
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