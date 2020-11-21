Парфёнов: «Кроме эпизода с пенальти, больше ничего „Локомотив“ не создал»

Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ , в котором его команда уступила «Локомотиву» (0:1).

Разные отрезки команды провели в равных составах, была обоюдоострая игра. Мы ехали к команде, которая ставит большие задачи и долго не побеждала. Ребята выполняли то, что мы просили. Когда соперник остался в меньшинстве, мы сделали изменения, «Локо» тоже перестроился. Мы стали больше контролировать мяч, обострять, бить. Обидно терять очки, потому что это действительно потеря. Кроме эпизода с пенальти, больше ничего особо не было.