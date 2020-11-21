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Мостовой: «По игре „Динамо“ больше заслужило победу, „Спартаку“ повезло»

вчера, 21:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Сегодня «Спартаку» повезло. Первый тайм был за «Динамо»: и по владению, и по моментам, и по преимуществу. «Спартак» побаивался соперника. За исключением удара в штангу Зобнина у «красно-белых» ничего не было, но и у «Динамо» была перекладина. Во втором тайме первая половина осталась за «Спартаком», команда обозлилась, и тут сразу произошли замены. Потом великолепный удар Скопинцева.

Всё шло к победе «Динамо», потому что они её побольше заслужили. Когда вы ведёте 1:0, есть участки поля, на которых нельзя терять матч. Наверное, это молодость. Зобнин сыграл просто здорово, протащил, обыграл. Защитники исполнили роль кеглей. Но по игре «Динамо» больше заслужило победу, но, наверное, никто не расстроился.

Отметил бы в «Динамо» Лесового. Он ещё в Туле нравился, идёт в обводочку, хорошо мяч укрывает. Но зачем он всё время падает от каждого касания? Из 10 обводок, в семи он падает. Сегодня это тоже было. Надо быстрее от этого избавляться. Ты не имеешь права так делать, когда играешь в такой футбол. Хочу, чтобы он это услышал.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:08
это не так. ига была равной. хотя хотелось бы))
stanichnik
stanichnik ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:56
Доброго Здоровья, Роман!
Футбол не бокс, тут победу по очкам не присуждают, в зачёт идут только голы. Сегодня мы были ближе к победе, но увы, итоговый счёт на табло, который не может порадовать фанатовов обеих команд, разве что только армейских болельщиков.
feris1
feris1
вчера в 22:27
Даже спартач Мостовой подтверждает мои слова что свиньи отскочили а Динамо не повезло(
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:21
Да отскочил спартак, забили выражаясь бильярдной терминологией "дурака", Зобнин психанул, что почти никто не помогает и помчался сломя голову обыгрывать всю команду, повезло, обыграл, пробил, Шуня справился, но тут опять везение- точный отскок, осталось только попасть в пустые ворота, с чем он успешно справился.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:47
Ни кто не заслужил победы.
Dinamo
Dinamo
вчера в 21:45
Спартак не заслужил ничью, но это футбол...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:42
А мне показалось, что вполне равная игра, которая шла с переменным успехом. Выиграть могли и те , и другие. Зобнин понравился больше всех , самый заметный и полезный был на поле. В целом же игра очень понравилась, темп команды держали до конца матча. Думаю , ничья никого не устроила, обе команды хотели победить. Динамо вообще в последних матчах прилично прибавило и за место в ЕК наверняка поборется. Ждем завтрашних матчей.
Всем здоровья.
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:39
Мостовой опять половину трансляции рассказывал про испанские бани.
Zak11
Zak11
вчера в 21:38
Да где повезло то? На мой взгляд второй тайм полностью за Спартаком. И мы должны были выигрывать. Тупой удар Скопинцева, тупо на шару залетевший
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
вчера в 21:37, ред.
Спартак просто выше 7-го места ничего не заслуживает.
Footbolista
Footbolista ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:34
Спартак просто поставил Динамо на место...
shlomo
shlomo
вчера в 21:32
Да уж....Спартачек отскачил....
David Young
David Young
вчера в 21:30
Нередко бывает, что команда, которую можно считать более заслуживающей победу, не побеждает. Это футбол.
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