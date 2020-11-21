Мостовой: «По игре „Динамо“ больше заслужило победу, „Спартаку“ повезло»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Сегодня «Спартаку» повезло. Первый тайм был за «Динамо»: и по владению, и по моментам, и по преимуществу. «Спартак» побаивался соперника. За исключением удара в штангу Зобнина у «красно-белых» ничего не было, но и у «Динамо» была перекладина. Во втором тайме первая половина осталась за «Спартаком», команда обозлилась, и тут сразу произошли замены. Потом великолепный удар Скопинцева.

Всё шло к победе «Динамо», потому что они её побольше заслужили. Когда вы ведёте 1:0, есть участки поля, на которых нельзя терять матч. Наверное, это молодость. Зобнин сыграл просто здорово, протащил, обыграл. Защитники исполнили роль кеглей. Но по игре «Динамо» больше заслужило победу, но, наверное, никто не расстроился.

Отметил бы в «Динамо» Лесового. Он ещё в Туле нравился, идёт в обводочку, хорошо мяч укрывает. Но зачем он всё время падает от каждого касания? Из 10 обводок, в семи он падает. Сегодня это тоже было. Надо быстрее от этого избавляться. Ты не имеешь права так делать, когда играешь в такой футбол. Хочу, чтобы он это услышал.