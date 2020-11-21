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Тедеско: «Я удовлетворён игрой Кокорина и Мозеса»

вчера, 21:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Это потеря очков для нас. Потому что всегда хочется выиграть, и если посмотреть на развитие матча, у нас было много хороших моментов. Мы можем говорить не только о количественной составляющей, но и качественной. Мы пропустили первыми на 82-й минуте и можно говорить, что счет неплохой. Зобнин раскрылся по-новому после перехода в центр с фланга? В опорной зоне можно и Умярова отметить. На поле вышли Зобнин и Крал, Мозес играл всю игру, но видно, что Виктор не набрал ту форму, которую мы хотим видеть. После оставшихся матчей будет сбор, где можно будет подтянуть форму.

Кокорин? Я удовлетворен его игрой, и Мозеса, оба сыграли по 90 минут. Александр хорошо сыграл, это хорошая новость, так как у нас нет Соболева, нужно, чтобы Кокорин возместил позицию нападающего, что он и старается сделать. Но, учитывая то, что Кокорин не прошел с нами летний сбор, в физике ему, как и Мозесу, нужно прибавлять.

«Спартак» находится в спаде? Статистика это такая штука, что нельзя только ей оперировать. В последних трех матчах только с «Ростовом» мы сыграли плохо, с «Уралом» всегда тяжело играть на выезде, как и с «Динамо». Не всегда справедливо выигрываешь или проигрываешь.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:34
Кокоша свою зарплату не отрабатывает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:57
Уходи, друг, толку с тебя, ноль, ты строищ6не спартаковский футбол
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:51
Про Коко мог бы и промолчать)
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Буква Д стоит впереди буквы С...твоя логика...
Брулин
Брулин
вчера в 22:23
Спартаку нужен или плеймейкер типа Алекса или опорник типа Фернандо. В остальном все не так плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:23
На счет Кокорина можно и поспорить. Совсем парень потерялся на поле. В отличии от Кокорина и Ларсен , и Понсе, и Зобнин, да и остальные весь матч были на слуху и на виду, а Саша по большей части был как человек - невидимка. Иногда правда шапку - невидимку снимал , чтобы показать тренеру , что он ни куда не уходил. Но в целом очень серенький матч провел , надо было раньше его менять, но тренеру виднее.
В целом счет соответствует содержанию игры.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 22:21
Ты ещё скажи, что буква "С" в алфавите стоит впереди буквы "Ц", а ЦСКА в таблице выше СпаМа!
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:13
Причем тут статистика?)...счет на табло...посмотри в таблицу...ЦСКА выше Спартака...у Спартака 2 поражения...у ЦСКА 3 и на игру меньше...вот так то...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:10
Вот пусть Коко и Мозес таким образом удовлетворяют Тыгдеску в каждом матче, тогда за спартак можно быть спокойным, выше шестого места на поднимутся.
brauning.86
brauning.86 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 22:01
Завтра после матча не забудь повторить эту фразу
cska1948
cska1948
вчера в 21:57
"...Кокорин? Я удовлетворен его игрой, и Мозеса, оба сыграли по 90 минут..."
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Я вам точно говорю, что Тедеско игры не видел! Он даже не знает, что Кокорина на 75-ой минуте заменил Бакаев!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:56
А мы удовлетворены счётом на табло!)))
cska1948
cska1948
вчера в 21:52
"Это потеря очков для нас..."
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Покажите ему статистику матча! А то похоже он и игры то не видел!
DEIVID
DEIVID
вчера в 21:52
Давай уже в Германию возвращайся.
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