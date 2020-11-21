Тедеско: «Я удовлетворён игрой Кокорина и Мозеса»

Главный тренер «Спартака» подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Это потеря очков для нас. Потому что всегда хочется выиграть, и если посмотреть на развитие матча, у нас было много хороших моментов. Мы можем говорить не только о количественной составляющей, но и качественной. Мы пропустили первыми на 82-й минуте и можно говорить, что счет неплохой. Зобнин раскрылся по-новому после перехода в центр с фланга? В опорной зоне можно и Умярова отметить. На поле вышли Зобнин и Крал, Мозес играл всю игру, но видно, что Виктор не набрал ту форму, которую мы хотим видеть. После оставшихся матчей будет сбор, где можно будет подтянуть форму.

Кокорин? Я удовлетворен его игрой, и Мозеса, оба сыграли по 90 минут. Александр хорошо сыграл, это хорошая новость, так как у нас нет Соболева, нужно, чтобы Кокорин возместил позицию нападающего, что он и старается сделать. Но, учитывая то, что Кокорин не прошел с нами летний сбор, в физике ему, как и Мозесу, нужно прибавлять.

«Спартак» находится в спаде? Статистика это такая штука, что нельзя только ей оперировать. В последних трех матчах только с «Ростовом» мы сыграли плохо, с «Уралом» всегда тяжело играть на выезде, как и с «Динамо». Не всегда справедливо выигрываешь или проигрываешь.