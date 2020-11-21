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Шварц: «Могли взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам „Спартака“»

вчера, 21:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью против «Спартака» (1:1).

Первым таймом я доволен, у всех были моменты – у «Спартака» штанга, у нас перекладина. Во втором тайме мы начали пассивно, я не очень доволен переходом из обороны в атаку. Гол мы забили заслуженно. Печально, что потом пропустили – могли взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам «Спартака», неплохой результат для выездной игры.

Почему такие разные таймы? Вы правы, в первом тайме было много моментов, во втором тайме нам не хватило сил, вышли игроки, которые были травмированы до этого. Мы хорошо защищались, игра была интенсивной, также я бы отметил тактическую подготовку обеих команд.

Варела очень хорошо работал на неделе, поэтому поставили его в стартовый состав. Он отыграл хорошо. Каборе остался на скамейке запасных, потому что мы дали сыграть более свежим игрокам.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Физрук удары считает. Если бы не судья то и половины бы не было
stanichnik
stanichnik ответ Napoleon Bonapart (раскрыть)
вчера в 23:02
Привет Виктор!
От чего же шальной гол? Из восьми ударов в створ хоть один да должен был залететь.
suiw
suiw
вчера в 22:49
Игра была интересная. Думаю, Бескову понравилась бы
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 22:00
Как болельщик Динамо с многолетним стажем, скажу вот что. Сегодняшняя игра- точная копия игры Спартак-Ростов. Ростов весь матч прессиноговал Спартак не давая сопернику играть, и Динамо, точно так же играло- налетая по три человека на одного соперника. Прессинговали по всему полю не столько созидая, сколько мешая играть Спартаку. Видимо физику хорошую заложил Новиков, если Шварц весь матч работал на поле. Закончится физика, закончится и динамовский фарт. Ничего особенного в игре Динамо я не вижу. Забили шальной мяч- получили ответку в виде классного гола Спартака. У Спартака очень слабый тренер, не знает как выходить из под прессинга, и совершенно не умеет читать игру соперника.....
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:55
Все верно. Отскочил спартак. Еле, еле Зобнин сравнял счёт.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:55
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 21:47
не повезло
DVOK68
DVOK68
вчера в 21:43
Эти 19 ударов запишите на видео,и смотрите перед сном.
Результат на табло.
И привет от Зобы)
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