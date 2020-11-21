Шварц: «Могли взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам „Спартака“»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ, в котором его команда сыграла вничью против «Спартака» (1:1).
Первым таймом я доволен, у всех были моменты – у «Спартака» штанга, у нас перекладина. Во втором тайме мы начали пассивно, я не очень доволен переходом из обороны в атаку. Гол мы забили заслуженно. Печально, что потом пропустили – могли взять три очка. Мы нанесли 19 ударов по воротам «Спартака», неплохой результат для выездной игры.
Почему такие разные таймы? Вы правы, в первом тайме было много моментов, во втором тайме нам не хватило сил, вышли игроки, которые были травмированы до этого. Мы хорошо защищались, игра была интенсивной, также я бы отметил тактическую подготовку обеих команд.
Варела очень хорошо работал на неделе, поэтому поставили его в стартовый состав. Он отыграл хорошо. Каборе остался на скамейке запасных, потому что мы дали сыграть более свежим игрокам.
От чего же шальной гол? Из восьми ударов в створ хоть один да должен был залететь.
От чего же шальной гол? Из восьми ударов в створ хоть один да должен был залететь.
Результат на табло.
И привет от Зобы)
Результат на табло.
И привет от Зобы)