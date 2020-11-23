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Черевченко: «Два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре с „Уфой“»

вчера, 20:46
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мыслями после победы в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:1).

В первом тайме был план отдать мяч сопернику и играть на контратаках. В принципе, получилось всё, и игра была близкой к идеальной. Как и говорил перед матчем, было много борьбы, потому что и нам, и «Уфе» отступать некуда. Нужно было набирать очки. Два гола, особенно быстрый мяч, сказались на игре.

После перерыва прижались к воротам? Соперник стал играть агрессивнее, пошел в навал. Не сказал бы, что были острые моменты, хотя подходы были. Помню один хороший момент, который нам не забили, когда мяч летал по вратарской туда-сюда. Ребята выдержали без паники. Если бы Конате забил третий мяч, игра бы закончилась.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:22
Похоже Химки востанавливаются после не удачного старта.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:05
Уфе еще повезло, что только два пропустили. Будь химчане порасторопней , могли и штук 5-6 положить. Очень беспомощно выглядела УФА в обороне, ошибались на ровном месте . Так , что даже на ничью трудно было рассчитывать. Химки были и свежее, и острее, и в обороне играли практически без ошибок. Лишь в концовке чуть расслабились и пропустили , а в целом заслуженная победа гостей.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 20:47
похоже тактика сыграла свою роль...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:47
Нормальное развитие событий...
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