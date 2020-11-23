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Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдёт в «Спартак»

сегодня, 17:23

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин порассуждал о своем заявлении, сделанном несколько лет назад. Тогда футболист выразил уверенность, что никогда не перейдёт в стан красно-белых.

Когда футболисты говорят подобные слова, у них в голове присутствует соперничество с этой командой, которое длится на протяжении всей жизни. Так получилось, что для клубов, в которых я играл, «Спартак» был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем. Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят. Со всеми ребятами отношения всегда хорошие, всех знаешь, массажисты приезжают в сборную. К клубу как такового неприятия нет, просто есть соперничество, ты хочешь их обыграть и на этих эмоциях можешь что-то наговорить. Последствия могут быть такими.

Вспоминаю ли эту фразу, когда сижу в офисе «Спартака»? Да. Но я просто вспоминаю все такие ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться. Многое от меня не зависит. Не в плане этого перехода, а в случае с тем же «Динамо». Я кричу, что суперпатриот, хочу играть, а мне просто говорят: «Тебе нужно уйти». Поэтому лучше так вообще не высказываться. Даже если ты любишь клуб и предан ему.

Недавно Кокорин коснулся темы своей зарплаты в «Спартаке».

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:57
Кокорин ещё говорил что в России только за динамо будет играть. Если что в Европу уедет. А за деньги подался Анжи
alex074
alex074
сегодня в 19:49, ред.
"Конечно я вспоминаю эту фразу, сидя в офисе Спартака и понимаю, что прокатил за балабола"-думает Кокоша. "Лучше по-скорому переобуться, но иметь бабло на кармане, чем быть нищебродом но с достоинством"-продолжает размышлять Кокоша. А в целом РПЛ это сборище профурсеток...
санек002
санек002 ответ Miaf (раскрыть)
сегодня в 19:48
неее!пусть там остается!таким нам и даром не надь!
Борг
Борг
сегодня в 19:41
Трепач на трепаче, но нет же, с другого "за базар", спрос им подавай)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:39
Жалкая попытка отмазаться. Саша никогда не отличался обилием ума и сообразительности.
Борг
Борг
сегодня в 19:38
А судьи кто?)
Сантус
Сантус
сегодня в 19:18
...вы ещё политикам припомните их обещания...))
112910415
112910415
сегодня в 19:07
в жизни возможны всякие неожиданные повороты
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 18:41
Тогда я тоже так могу: я никогда не стану долларовым миллионером.А вдруг сработает наоборот)))
Footbolista
Footbolista ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:38, ред.
Ну и отлично)...в конечном счете ты тот кем себя считаешь...мир вокруг это не меняет, но настроение улучшается...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 18:27
Я не согласен с вами и для меня между "покупают меня" и "покупают мои навыки и умения" колоссальная разница.
Footbolista
Footbolista ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 18:25
Ваши навыки и умения по жизни это вы и есть...ваше время это ваша жизнь, которую вы проводите на работе...я в этом смысле)...редкий случай когда удается заниматься любимым делом и получать за это деньги...
Miaf
Miaf ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 18:17
Очень надеюсь, что к нам Дзюбу не вернут после бомжей, есть предположение, что будет проситься..
Islam0500
Islam0500
сегодня в 18:16
Это'О в 2005 году говорил, что лучше будет продавать на улице семечки, чем перейдет в Челси, а спустя 8 лет все же предпочел перейти в лондонский клуб, чем стать уличным торгашом. Фабрегас говорил, что в Англии будет играть только за Арсенал, но тоже не сдержал слово. А теперь и Кокорин. Это я к тому, что нельзя разбрасываться такими громкими заявлениями, когда не можешь знать, что тебя ждёт в будущем.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 18:15
За такой контракт можно и в Спартаке играть,грех отказываться, и даже ромбик поцеловать можно...
санек002
санек002 ответ Miaf (раскрыть)
сегодня в 18:11
у нас он не ко двору явно!вот наверное и готовится куда-нидь слинять?
RIR68
RIR68
сегодня в 18:08
суперпатриот и Динамо приплёл(
1asss
1asss
сегодня в 18:04
язык мой-враг мой, прежде чем что то сказать подумай
Miaf
Miaf
сегодня в 17:59
ЖАлко, что он в Спартаке, чисто зенитовская манера играть. Очень тяжело ему будет перестроиться, надеюсь еще не поздно
particular
particular
сегодня в 17:58, ред.
Начал думать о последствиях... Приплёл соперничество, массажистов и эмоции... Скользкий в словах и мутный в мыслях...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 17:57
Вы путаете теплое со сладким,покупают не тебя,нанимая на работу,а твои навыки и умения.Это колоссальная разница.Хотя как вас покупают на работу я не в курсе,может и вас покупают и вы лично от своего опыта отталкиваетесь,не зная,что обычно по другому....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 17:54
А что так резко сдал. Он в Сочи прилично выглядел. За пару месяцев разучился в футбол играть. Сейчас это , конечно недоразумение для Спартака. Причем недешевое. Может это амбиции Федуна - бросит перчатку Миллеру и Газпрому?
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 17:51
Сейчас футболисты-работники по контракту,какой на фиг патриотизм!
makkie
makkie
сегодня в 17:42
Кокорину припоминают эти слова, потому что он играет сейчас как любитель со двора.
Если бы сразу показал характер - никто бы ничего не вспомнил.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:42
Очередной раз зэк пытается дуть нам в уши, один уже нам оправдывался после слов "Ненавижу спартак", просто бабло халявное федуновское слаща тем более можно получать и при этом сидеть в офисе и разглагольствовать.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:42
Интересно кто будет верить Кокорину, прислушиваться к нему, и уважать его?
Footbolista
Footbolista ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 17:41
Нанимая на работу всех покупают как вещь...просто одних как дорогую...других как дешевую...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:39
Вот чтобы потом не искать нелепых оправданий, лучше следить за языком. Тогда твоему слову будут верить, к мнению прислушиваться. И уважать как человека, отвечающего за свои слова.
Этого трудно добиться, а потерять можно на раз-два...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
Его просто купили как вещь.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 17:37
Зашёл в новость увидеть что-то вида:
- Я-балабол, - честно признался Кокорин.
А увидел обычную отмазку в стиле Черчесова. Впрочем, ничего нового.
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