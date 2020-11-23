Мурзагулов: «Тренерская мысль в „Уфе“ видна, работаем дальше»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мыслями после поражения в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).
Поражение отличается от всех остальных. Переиграли соперника по ударам, подходам. Не устраивает только счёт на табло. Конечно, когда мячик в трёх метрах от ворот, и его надо просто туда вбить, а его еле бьют, то это вопрос психологии. Игра есть, надо просто победить. Я сегодня в раздевалку зашёл, с командой поговорил. Нам надо поработать в межсезонье, падение, конечно, головокружительное — с места в еврокубках на последнее место.
Парни всё понимают: у нас вчера на тренировке ребята столкнулись и разбили головы. Все хотят остаться в РПЛ. Тренерская мысль на поле видна, меня устраивает все кроме результата. Уверен, всё будет. Причины нашего последнего места уже были изложены. Говорить, что в этом виноват тренер, неправильно. Работаем дальше.