ГлавнаяНовости

Мурзагулов: «Тренерская мысль в „Уфе“ видна, работаем дальше»

вчера, 19:38
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился мыслями после поражения в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).

Поражение отличается от всех остальных. Переиграли соперника по ударам, подходам. Не устраивает только счёт на табло. Конечно, когда мячик в трёх метрах от ворот, и его надо просто туда вбить, а его еле бьют, то это вопрос психологии. Игра есть, надо просто победить. Я сегодня в раздевалку зашёл, с командой поговорил. Нам надо поработать в межсезонье, падение, конечно, головокружительное — с места в еврокубках на последнее место.

Парни всё понимают: у нас вчера на тренировке ребята столкнулись и разбили головы. Все хотят остаться в РПЛ. Тренерская мысль на поле видна, меня устраивает все кроме результата. Уверен, всё будет. Причины нашего последнего места уже были изложены. Говорить, что в этом виноват тренер, неправильно. Работаем дальше.

Все новости
Куртиян: «„Зениту“ будет очень непросто взять три очка с „Лацио“»
Сегодня, 03:18 Комментарии2
Деменко: «Кажется, в матче „Краснодар“ — „Севилья“ будет равная борьба»
Сегодня, 02:10 Комментарии2
Радченко: «Если все выложатся на 100%, „Зенит“ способен победить „Лацио“»
Сегодня, 01:24 Комментарии5
Аленичев: «Для меня Моуриньо — топ-тренер и человек с большой буквы»
Сегодня, 01:11 Комментарии2
Лодыгин: «В матче „Лацио“ — „Зенит“ победит тот, кто сделает меньше ошибок»
Вчера, 22:55 Комментарии15
Хавбек «Химок» Кухарчук: «„Уфа“ — команда бойчуганов. Они бились, рубились»
Вчера, 21:43 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:01
Все плохо в Уфе.
Аксинья
Аксинья
вчера в 19:57
Вы там того, крепитесь, скоро Семак вернется))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:46
Возможно тренерская мысль есть, но вот техническая оснащенность игроков "Уфы" сводят все старания к нулю.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:42
вот чего не вижу так мысли точно))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100