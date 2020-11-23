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Рахимов: «„Уфе“ нужно наладить моменты, из-за которых мы получаем голы»

вчера, 20:02
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).

В первую очередь нам нужно наладить такие моменты, из-за которых мы получаем голы. Если мы будем невнимательно играть и так просто давать сопернику забивать голы, то всегда тяжело отыгрываться. Так было и в прошлом матче.

По самоотдаче к команде невозможно предъявить претензий, и выглядели мы достаточно мобильно. Но надо признать, что у нас не хватает мастерства и класса, поэтому мы и не можем реализовать те моменты, которые были. Я уже сказал футболистам об этом. Нужно ужесточать дисциплину и использовать то, что у нас есть.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:05
ФНЛ уже рядом.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:55
Уфа , как это ни прискорбно , выглядела большую часть матча очень бледно. И большое количество ударов не должно ни кого вводить в заблуждение. Все было либо мимо, либо очень слабо. Команда выглядела слабее большинства команд из ФНЛ. Очень похоже , что спастись им уже не удастся. Игры нет , денег похоже тоже нет. Газизов Уфу породил , он ее и "убил" ....прям по Островскому , а сам в столицу за славой подался.
Жаль Уфу, но кто то должен уйти.
Всем здоровья.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 20:18
Возможно на отладку этих моментов уйдет целый сезон в ФНЛ.
drug01
drug01
вчера в 20:16
Желаем работы и исправления ошибок!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:12
Похоже Уфе и Рашиду ничто не поможет)
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:11
рашид это самая большая пробоина в днище тонущего клуба))
Брулин
Брулин
вчера в 20:04
Закономерное поражение сегодня без вопросов даже
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