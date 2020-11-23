Рахимов: «„Уфе“ нужно наладить моменты, из-за которых мы получаем голы»

Главный тренер «Уфы» поделился впечатлениями после матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:2).

В первую очередь нам нужно наладить такие моменты, из-за которых мы получаем голы. Если мы будем невнимательно играть и так просто давать сопернику забивать голы, то всегда тяжело отыгрываться. Так было и в прошлом матче.

По самоотдаче к команде невозможно предъявить претензий, и выглядели мы достаточно мобильно. Но надо признать, что у нас не хватает мастерства и класса, поэтому мы и не можем реализовать те моменты, которые были. Я уже сказал футболистам об этом. Нужно ужесточать дисциплину и использовать то, что у нас есть.